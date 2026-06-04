IT-drifttekniker - arbeta med drift, infrastruktur och stabila IT-miljöer
Eccera Professionals AB / Supportteknikerjobb / Göteborg Visa alla supportteknikerjobb i Göteborg
2026-06-04
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Vi är specialister på bemanning och konsulttjänster inom IT och teknik – från lovande talanger och konsulter med bred kompetens till erfarna specialister med djup expertis.
För dig som kandidat innebär vi en trygg partner som erbjuder spännande uppdrag, personlig utveckling och nära kontakt med våra rådgivare. Vi ser till att du får rätt uppdrag för din kompetens och dina ambitioner – alltid med människan i centrum.
För våra kunder betyder det att vi är en pålitlig leverantör som snabbt kan matcha rätt kompetens med rätt behov. Utöver vår egen starka konsultorganisation har vi även ett utökat partnernätverk, vilket gör att vi kan erbjuda ännu större flexibilitet och bredd i leveransen.
Samarbete och kvalitet präglar allt vi gör, och våra kärnvärden sammanfattas i vårt löfte: Empowering the Nordics through people.
Eccera har 300 anställda och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras tecknade kollektivavtal med Unionen.
Är du en tekniskt driven IT-drifttekniker som trivs med att arbeta nära infrastrukturen? Gillar du att felsöka, förbättra och säkerställa stabil drift i komplexa IT-miljöer? Då kan detta vara nästa steg i din karriär.
Vi söker nu en IT-drifttekniker till ett uppdrag hos vår kund i Göteborg där du får arbeta i en modern IT-miljö tillsammans med ett team av tekniska specialister. Rollen passar dig som vill arbeta brett inom drift, server, klient och infrastruktur.
Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.
Om rollen
Som IT-drifttekniker ansvarar du för drift, underhåll och vidareutveckling av kundens IT-miljö. Du arbetar med att säkerställa stabil drift av system och infrastruktur samt hanterar incidenter, problem och förändringar i miljön.
Du kommer att arbeta nära andra tekniska team och bidra till att säkerställa en stabil och säker IT-leverans till verksamheten.Publiceringsdatum2026-06-04Dina arbetsuppgifter
Drift, övervakning och underhåll av IT-system och infrastruktur
Felsökning och hantering av incidenter i server- och klientmiljö
Administration av Active Directory och användarhantering
Arbete i Microsoft 365-miljöer
Installation, konfiguration och patchning av servrar och klienter
Övervakning av system och tjänster för att säkerställa stabil drift
Samarbete med andra tekniska team kring incidenter, förändringar och förbättringar
Dokumentation av lösningar och tekniska rutinerProfil
Vi söker dig som är tekniskt nyfiken och som trivs i en roll där du får arbeta både operativt och analytiskt. Du har ett strukturerat arbetssätt och gillar att felsöka problem tills du hittar en hållbar lösning. Du trivs med att samarbeta med andra tekniker och delar gärna med dig av din kunskap.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av flera av följande områden:
Erfarenhet av arbete inom IT-drift eller teknisk support
Windows Server och klientmiljöer
Active Directory
Microsoft 365 / Azure / Entra ID
Grundläggande nätverkskunskap (TCP/IP, DNS, DHCP)
Arbete med övervakningssystem eller ärendehanteringssystem
Erfarenhet av virtualisering (VMware eller Hyper-V)
Det är meriterande om du även har arbetat med automatisering, patchhantering eller drift i större IT-miljöer.
Låter det intressant?
Vi arbetar löpande med urval och intervjuer, så registrera din ansökan redan idag.
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eccera Professionals AB
(org.nr 556718-3693), https://www.eccera.com/
411 04 GÖTEBORG Kontakt
Regional Manager
Mathias Gyllander mathias.gyllander@eccera.com +46734159368 Jobbnummer
9948732