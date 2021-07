IT-arkitekt inom BI-området till Försäkringskassan i Karlskrona - Försäkringskassan - Datajobb i Karlskrona

Prenumerera på nya jobb hos Försäkringskassan

Försäkringskassan / Datajobb / Karlskrona2021-07-05Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut och betalar ut cirka 230 miljarder kronor, som påverkar människors liv och hela samhället.Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.Vill du vara med och utveckla ett av Sveriges viktigaste system?Gillar du utmaningar? Vill du jobba med IT-lösningar i framkant i ett av Sveriges största trygghetssystem? Då är Försäkringskassans IT-avdelning något för dig! Vi arbetar med hela kedjan från utveckling till drift och våra IT-tjänster används av miljontals människor.Vi söker nu en IT-arkitekt till leveransområdet Arkitektur och applikationsstrategi. Skicka in din ansökan redan idag och följ med på vår resa mot ökad digitalisering.Ansvar och arbetsuppgifterFokus för denna tjänst kommer vara inom Försäkringskassans data warehousing och Business Intelligence (BI) område. Där ansvarar du för att ta fram och löpande kvalitetssäkra lösningsarkitekturen samt att driva förflyttningen av lösningarna enligt målarkitekturen.Du deltar även i strategiskt viktiga förstudier. Arbetet innebär många kontakter med systemutvecklare, verksamhetsutvecklare och chefer i hela organisationen.Du kommer även arbeta med att utveckla IT-arkitekturen, bland annat genom att ta fram referensarkitektur, mönster och modeller inom olika arkitekturdomäner.Ett viktigt mål är att IT-arkitekturen leder till verksamhetsnytta. För att lyckas håller du dig hela tiden insatt i Försäkringskassans inriktning och organisationens behov. Du följer även trender inom IT-arkitektur både inom systemutveckling och infrastruktur.Läs mer om hur det är att jobba på vår IT-avdelning.Vi söker dig som:Har akademisk examen (minst 120p/180 hp) inom IT-området eller motsvarande kunskaper/erfarenheterHar erfarenhet att jobba inom data warehousing och Business IntelligenceHar erfarenhet inom området strategi och målstyrning där du kan förstå och relatera till organisationens syfte, mål och strategierHar erfarenhet av tekniska plattformar och ramverk, utvecklingsmetoder, arkitektur- och designmönster.Har erfarenhet av arbete i komplexa egenutvecklingsprojekt som IT-arkitekt, lösningsarkitekt eller mjukvaruarkitekt.Har flerårig erfarenhet inom agil systemutvecklingHar god ledarskapsförmåga, kan fatta beslut, är drivande och initiativrikHar god kommunikationsförmåga i tal och skrift samt har goda kunskaper i engelskaDet är meriterande om du:Har en certifiering som IT-arkitektHar arbetat med modelleringsverktyg för att beskriva och visualisera lösningarHar flerårig erfarenhet som kodutvecklare och gärna på flera olika plattformarHar erfarenhet av utveckling av microservice-lösningarVi lägger stor vikt på dina personliga egenskaper.2021-07-05En tillsvidare tjänst, tillträde enligt överenskommelse. Placering i Sundsvall, Karlskrona eller Luleå. Provanställning kan bli aktuellt. Svenskt medborgarskap krävs eftersom tjänsterna är säkerhetsklassade. Vi avstår från erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.Chef: Christer Norlin, tfn 010-114 75 08. HR-specialist Linnea Haglund, tfn 010-118 32 79. Fackliga representanter är för ST Anna-Lena Bahdori Lundgren, för Saco-S Ann Wiström. Dessa nås via vår växel 08-786 90 00. Facklig representant för Seko är Eliza Grundström och nås på 010-115 34 02.Välkommen med din ansökan senast den 30 Juni 2021.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratIndividuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-08-15Försäkringskassan5846992