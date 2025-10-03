IT-arkitekt - inriktning identitet och åtkomst till Region Blekinge
Adecco Sweden AB / Datajobb / Karlskrona Visa alla datajobb i Karlskrona
2025-10-03
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Karlskrona
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige
Vill du vara med och forma Region Blekinges framtida säkerhetsarkitektur?
Nu söker vi en kunnig och driven IT-arkitekt med specialistkompetens inom identitet och åtkomst (IAM) till vårt team.Publiceringsdatum2025-10-03Om företaget
Digitaliseringsenheten har ett strategiskt övergripande ansvar för samordning, omvärldsbevakning, analys, planering och utveckling inom området digitalisering. Digitaliseringsenheten består av två avdelningar, avdelningen för e-tjänster och avdelningen för digitala strategier med totalt 20 medarbetare.
Om jobbet
Vi söker en kunnig och driven IT-arkitekt med särskild kompetens inom IAM (Identity
and Access Management) som vill arbeta med att utforma och implementera regionens
säkerhetsarbete för att möta framtidens utmaningar.
Som IT-arkitekt med inriktning IAM ansvarar du för att utveckla Region Blekinges identitets- och åtkomsthantering. Du arbetar både strategiskt och operativt för att säkerställa att våra lösningar är robusta, moderna och i linje med regulatoriska krav och best practices.
Du kommer att:
• Utveckla och förvalta regionens IAM-arkitektur för att möta framtidens säkerhetsbehov
• Ta fram strategiska färdplaner och leda förändringsprojekt kopplade till IAM
• Designa och implementera lösningar inom exempelvis SSO, federation, behörighetsstyrning och livscykelhantering
• Stödja verksamheter i att utforma IAM-lösningar som balanserar tillgänglighet och säkerhet
• Utbilda och stödja organisationen i IAM-koncept och moderna säkerhetsprinciper
• Bidra med expertkompetens i projekt där IAM och informationssäkerhet är centrala delar
• Delta i utvecklingen av vår processorganisation kopplad till informationsförsörjning och säkerhet
Om dig
Du är kommunikativ, strukturerad och har en god förståelse för både teknik och verksamhet. Du är självgående, har ett starkt engagemang och trivs med att samarbeta med andra. Du är van att tala inför grupper och leda arbete i mindre team. Du har lätt att sätta dig in i nya teknologier och ser förändring som en möjlighet. Du uttrycker dig väl både muntligt och skriftligt, både på svenska och engelska.
Krav för rollen:
• Högskoleutbildning inom IT-säkerhet, informationssäkerhet, systemvetenskap eller motsvarande kompetens
• Kunskap om relevanta standarder och ramverk inom informationssäkerhet (t.ex. ISO 27001, NIST)
• Kunskap inom teknologier som SAML, OAuth, OpenID Connect, RBAC, ABAC
Meriterande är:
• Erfarenhet av arbete i offentlig sektor, gärna hälso- och sjukvård
• Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med IAM-lösningar, inklusive design och implementation
• Certifieringar som CISSP, CISM, TOGAF eller motsvarande
• Kunskap om PAM, IGA och molnbaserade IAM-lösningar
• Erfarenhet av mikrotjänstarkitektur och API-säkerhet
För din kännedom
Vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper, för att både du och vi ska trivas med att arbeta tillsammans.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra anställningar är säkerhetsklassade och innebär säkerhetsprövning och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Karlskrona. Resor inom Blekinge förekommer, liksom visst arbete utanför länet.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Läs mer om Region Blekinge på https://www.regionblekinge.seSå ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Blekingetrafiken med Adecco. Sista ansökningsdag är 251102 men ansök redan idag då vi kommer att tillämpa löpande urval i rekryteringen.
Har du frågor kring rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att höra av dig till ansvarig rekryteringskonsult Carina Falck på carina.falck@adecco.se
alternativt på telefon 0736-847245.
Frågor om tjänsten:
Kontakta: Eva Douglas, avdelningschef
E-postadress: eva.douglas@regionblekinge.se
Telefon: 0455-73 10 00
Kontakta: Tobias Johansson, Verksamhetsarkitekt
E-postadress: tobias.johansson@regionblekinge.se
Telefon: 0455-73 10 00
Facklig kontaktperson:
Ann Samuelsson, Vision växel 0455- 73 10 00
Varmt välkommen med din ansökan Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Senior Rekryteringskonsult
Carina Falck Jobbnummer
9540428