IT-arkitekt - inriktning IAM till Region Blekinge
2025-08-28
Vill du vara med och forma Region Blekinges framtida säkerhetsarkitektur?
Nu söker vi en kunnig och driven IT-arkitekt med specialistkompetens inom IAM till vårt team inom Utveckling och IT.Publiceringsdatum2025-08-28Om företaget
Utveckling och IT är ett av Region Blekinges sex ansvarsområden och har ett brett uppdrag inom digitalisering, IT, forskning, kvalitet, miljö och hållbarhet. Vi ansvarar för strategiska funktioner som teknikutveckling, ledningssystem, informationsstyrning och verksamhetsarkitektur. Här finns även Blekinge kompetenscentrum och patientnämndens kansli.
Digitaliseringsenheten har ett strategiskt övergripande ansvar för samordning, omvärldsbevakning och analys, planering och utveckling inom området digitalisering. Digitaliseringsenheten består av två avdelningar, avdelningen för e-tjänster och avdelningen för digitala strategier med totalt 20 medarbetare.
Region Blekinge ingår i det nationella systemet för kunskapsstyrning som har målet att bidra till en god hälsa som ska vara kunskapsbaserad, säker och individanpassad, jämlik, tillgänglig och effektiv. Ett område inom kunskapsstyrning är den nationella samverkansgruppen för hälsodata vars uppdrag är att strategiskt styra och stärka det regiongemensamma arbetet med hälsodata.
Om jobbet
Som IT-arkitekt med inriktning IAM ansvarar du för att utveckla Region Blekinges identitets- och åtkomsthantering. Du arbetar både strategiskt och operativt för att säkerställa att våra lösningar är robusta, moderna och i linje med regulatoriska krav och best practices.
Du kommer att:
• Utveckla och förvalta regionens IAM-arkitektur för att möta framtidens säkerhetsbehov
• Ta fram strategiska färdplaner och leda förändringsprojekt kopplade till IAM
• Designa och implementera lösningar inom exempelvis SSO, federation, behörighetsstyrning och livscykelhantering
• Samarbeta med IT- och säkerhetsfunktioner för att ta fram och förankra lösningsförslag
• Stödja verksamheter i att utforma IAM-lösningar som balanserar tillgänglighet och säkerhet
• Utbilda och stödja organisationen i IAM-koncept och moderna säkerhetsprinciper
• Bidra med expertkompetens i projekt där IAM och informationssäkerhet är centrala delar
• Delta i utvecklingen av vår processorganisation kopplad till informationsförsörjning och säkerhet
Om dig
Vi söker en kunnig och driven IT-arkitekt med särskild kompetens inom IAM (Identity
and Access Management) som vill arbeta med att utforma och implementera regionens
säkerhetsarbete för att möta framtidens utmaningar. Som IT-arkitekt med specialisering inom Identity
and Access Management (IAM) kommer du att designa, implementera och konfigurera IAM-lösningar
Du är kommunikativ, strukturerad och har en god förståelse för både teknik och verksamhet. Du är självgående, har ett starkt engagemang och trivs med att samarbeta med andra. Du är van att tala inför grupper och leda arbete i mindre team. Du har lätt att sätta dig in i nya teknologier och ser förändring som en möjlighet. Du uttrycker dig väl både muntligt och skriftligt, på både svenska och engelska.
Krav för rollen:
• Högskoleutbildning inom IT-säkerhet, informationssäkerhet, systemvetenskap eller motsvarande kompetens
• Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med IAM-lösningar, inklusive design och implementation
• Kunskap om relevanta standarder och ramverk inom informationssäkerhet (t.ex. ISO 27001, NIST)
• Erfarenhet av teknologier som SAML, OAuth, OpenID Connect, RBAC, ABAC
• Förståelse för lagar och förordningar inom offentlig sektor, såsom GDPR
Meriterande är:
• Erfarenhet av arbete i offentlig sektor, gärna hälso- och sjukvård
• Certifieringar som CISSP, CISM, TOGAF eller motsvarande
• Kunskap om PAM, IGA och molnbaserade IAM-lösningar
• Erfarenhet av mikrotjänstarkitektur och API-säkerhet
För din kännedom
Vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper, för att både du och vi ska trivas med att arbeta tillsammans.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra anställningar är säkerhetsklassade och innebär säkerhetsprövning och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Karlskrona. Resor inom Blekinge förekommer, liksom visst arbete utanför länet.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Läs mer om Region Blekinge på https://www.regionblekinge.se
I denna rekrytering samarbetar Region Blekinge med Adecco.
Vi annonserar tjänsten nu under sommaren, men själva rekryteringsprocessen startar i augusti. Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan redan nu - vi återkopplar när processen är i gång efter sommarledigheten.
Sista ansökningsdatum är dock 2025-08-31
Har du frågor kring rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta Rekryteringskonsult Carina Falck på carina.falck@adecco.se
eller telefon 0736-847245. (Dock ej tillgänglig 28/7-10/8)
Frågor om tjänsten:
Kontakta: Eva Douglas, avdelningschef
E-postadress: eva.douglas@regionblekinge.se
Telefon: 0455-73 10 00
Kontakta: Tobias Johansson, Verksamhetsarkitekt
E-postadress: tobias.johansson@regionblekinge.se
Telefon: 0455-73 10 00
Facklig kontaktperson:
Ann Samuelsson, Vision växel 0455- 73 10 00
Varmt välkommen med din ansökan!
