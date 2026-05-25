IT-ansvarig till Apotekarsocietetens kansli (deltid 50%)
2026-05-25
Apotekarsocieteten är en förening som främjar kunskaps- och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Nu söker vi en erfaren och självständig IT-ansvarig! Vill du ta helhetsansvar för att vår IT-miljö är stabil, säker och ändamålsenlig och samtidigt vara den som håller ihop tekniken bakom webbplatser och digital närvaro? Då kan du vara den vi söker - välkommen till oss!
Om rollen
Som IT-ansvarig ansvarar du för att säkerställa att verksamhetens IT-miljö är stabil, säker och ändamålsenlig. Rollen innebär att kravställa, följa upp och utveckla IT-drift via externa leverantörer, samt att ha ett helhetsansvar för IT-miljön. Tyngdpunkten i rollen ligger på leverantörsstyrning, IT-säkerhet och systemförvaltning.
Detta är en viktig roll då Apotekarsocietetens verksamhet är IT-intensiv med bland annat många hybridföreläsningar och fyra webbplatser med e-handel och annan komplex funktionalitet. Vi driver den ideella föreningen Apotekarsocieteten, utbildningsföretaget Läkemedelsakademin, tidningen Läkemedelsvärlden, museum och bibliotek, men saknar idag en intern funktion som tar helhetsansvaret för IT-miljön. Det är där du kommer in.
Du rapporterar direkt till chef för kommunikation och policy.
I dina arbetsuppgifter ingår:
Kravställning, upphandling, uppföljning och styrning av IT-drift
Ansvar för IT-säkerhet och regelefterlevnad
Systemförvaltning med ansvar för integrationer, dokumentation och IT-arkitektur
Initiera och prioritera utvecklingsärenden tillsammans med verksamheten
Övergripande tekniskt ansvar för webbplatser samt samordning av förvaltning och support med hjälp av externa webbyråer och utvecklare
Intern IT-support och användarstöd för att säkerställa att organisationen har fungerande IT-stöd
Att säkerställa intern kompetensutveckling
Delansvar för IT-budget, planering och samordning av investeringar kopplat till leverantörer och tjänster
Vi söker dig som har:
Dokumenterad erfarenhet av att styra/kravställa IT-drift via externa leverantörer
Övergripande kompetens inom IT-säkerhet, riskarbete och regelefterlevnad (inkl. GDPR)
Erfarenhet av systemförvaltning, systemlandskap och integrationer
Erfarenhet av webbansvar: drift/säkerhet, hosting/prestanda/tillgänglighet samt samordning av byrå/utvecklare
Förmåga att planera och driva förbättrings- och utvecklingsinitiativ tillsammans med verksamheten
Det är meriterande om du har vana av förändringsledning i mindre organisationer.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska är krav för tjänsten.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen behöver du vara självständig, strukturerad och trygg i att prioritera mellan drift, support och utveckling. Du är kommunikativ och pedagogisk - du skapar förståelse och arbetssätt som fungerar i vardagen. Rollen innefattar kontaktytor med flera olika parter och därför ser vi att du är lösningsorienterad och trivs i en samordnande roll.
Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på halvtid med inledande provanställning. Arbetsplatsen är belägen centralt i Stockholm. Individuell lönesättning tillämpas.
Tillträde enligt överenskommelse men önskvärt är snarast eller senast 1 september 2026.Så ansöker du
Du ansöker via Jobbet.se. Bifoga CV och kort personligt brev och kopia på intyg på det som styrker din åberopade kompetens. Skicka in din ansökan senast den 28 juni 2026. Urval och itervjuer genomförs löpande och tjänsten kan tillsättas tidigare.
För frågor om tjänsten, kontakta Teresa Matérn, chef för kommunikation och policy, 08-723 50 00.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om arbetsgivaren - Apotekarsocieteten
Apotekarsocieteten är en förening med anor från 1600-talet som främjar kunskaps- och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Apotekarsocieteten har medlemmar från olika professioner som är organiserade i grupper, uppdelade efter olika ämnesområden och regioner.
Just nu har vi 11 lokala kretsar över hela Sverige, 14 vetenskapliga sektioner och tre tvärvetenskapliga intressegrupper. Tillsammans arbetar vi för att driva viktiga frågor inom läkemedel- och medicinteknik, skapa nätverk samt arrangera föredrag och andra utbildningsaktiviteter i både fysiska och digitala format.
Vårt kansli, föreläsningssal och mötesrum är belägna på Wallingatan i Stockholm. Här driver vi utbildningsföretaget Läkemedelsakademin, nättidskriften Läkemedelsvärlden, Apotekarsocietetens museum och ett bibliotek. Verksamheten vilar på en digital infrastruktur som möjliggör kunskapsdelning, nätverkande och utbildning för medlemmar över hela landet.
