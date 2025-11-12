IT-administratör med ledningsansvar till förändring och välfärdsteknik
Malmö kommun / Supportteknikerjobb / Malmö Visa alla supportteknikerjobb i Malmö
2025-11-12
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20252581
Vill du vara med och skapa trygghet för Malmös invånare, varje dag?
Vi söker dig som vill leda, stötta och skapa struktur i en verksamhet där teknik och omtanke möts. På vår enhet arbetar ett engagerat team av IT-administratörer och tekniker som ansvarar för trygghetslarm och installationer, en verksamhet som gör skillnad för många Malmöbor.
Nu söker vi en närvarande ledare som kan hålla ihop vardagen, driva arbetet framåt och bidra till ett gott samarbetsklimat. Hos oss får du en viktig roll i ett sammanhang som präglas av engagemang, samarbete och vilja att skapa nytta för andra.
Om uppdraget
Som IT-administratör med ledningsansvar blir du navet i den dagliga verksamheten. Du leder det operativa arbetet på plats, följer upp rutiner och arbetsflöden och ser till att gruppen arbetar strukturerat, effektivt och med gemensamma mål.
Rollen handlar lika mycket om människor som om struktur. Du skapar trygghet och tydlighet i vardagen, stöttar kollegor när utmaningar uppstår och ser till att kommunikationen fungerar både i gruppen och med andra enheter.
Du fungerar som länken mellan IT-administratörerna, teknikerna och verksamhetsledningen. Du har inget formellt chefsansvar, men du är den som samordnar arbetet, och tillsammans med din chef håller ihop helheten och ser till att gruppen når sina mål.
Det här är ett uppdrag för dig som trivs nära verksamheten, som gillar ett brett uppdrag och som ser glädjen i att hjälpa andra lyckas. Hos oss får du möjlighet att påverka, förbättra och bidra till en arbetsmiljö där människor växer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
•
Leda och följa upp det dagliga arbetet för administratörer och tekniker.
•
Säkerställa att rutiner, struktur och ansvarsfördelning fungerar i praktiken.
•
Stötta kollegor i prioriteringar, planering och problemlösning.
•
Driva förbättringsarbete kring arbetssätt, systemanvändning och effektivitet.
•
Främja god kommunikation och samarbete inom gruppen och med andra enheter.Publiceringsdatum2025-11-12Kvalifikationer
• Relevant eftergymnasial utbildning.
• Minst 3 års erfarenhet av arbete i ledande eller koordinerande funktion.
• Erfarenhet av arbete inom IT, teknik eller omvårdnad.
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Meriterande
• Erfarenhet av verksamhetsutveckling.
• Intresse för digital utveckling och välfärdsteknik.Dina personliga egenskaper
Du är en trygg och närvarande ledare som skapar engagemang och delaktighet. Genom att vara tydlig och lyhörd får du människor att dra åt samma håll och ta ansvar för gemensamma mål.
Du har god självinsikt och möter andra med respekt och stabilitet, även när tempot är högt eller situationerna är utmanande. Du kommunicerar klart och rakt, ser till att förväntningarna är tydliga och följer upp på ett sätt som hjälper andra att lyckas.
Du samarbetar väl med olika människor, bygger tillit och löser problem på ett konstruktivt sätt. Samtidigt arbetar du strukturerat, planerar framåt och håller ordning på både detaljer och helhet.
Du leder med omtanke, tydlighet och fokus på att skapa resultat tillsammans med andra.
Om arbetsplatsen
Vi i hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är med våra ca 5 500 medarbetare Malmö stads näst största förvaltning. Vi har det samlade ansvaret för Malmös hemtjänst, vårdboende, mötesplatser, hemsjukvård och rehabilitering och dess biståndshandläggning. Tillsammans skapar vi en dynamisk och framtidssmart organisation. En organisation som kan möta dagens behov och framtidens utmaningar. Med engagemang, nyfikenhet och hjärta gör vi vardagen enklare för tiotusentals Malmöbor. Följ vår spännande utveckling på https://sv-se.facebook.com/halsavardochomsorg/
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Malmö stad är sedan 2015 finskt förvaltningsområde. Det innebär att kommunen ska informera om finska minoritetens rättigheter, erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska samt främja det finska språket och finsk kultur. Det innebär också en rättighet att använda finska i kontakten med oss i kommunen. Eftersom Malmö stad är finskt förvaltningsområde är det meriterande om du kan tala finska. Varmt välkommen med din ansökan! / Tervetuloa hakemuksesi kanssa!
Läs mer om finskt förvaltningsområde här: Finskt förvaltningsområde - Malmö stad (malmo.se) Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Facklig kontakt
Vision Malmöavdelningen visionavdelningen@malmo.se 040-304830 Jobbnummer
9602004