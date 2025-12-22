IT- och Processkoordinator till Asphalt North, NCC Industry
Vill du vara med och driva digitalisering och effektivisering i en utvecklingsorienterad organisation?
Vi söker nu en engagerad IT- och Processkoordinator som har ett genuint intresse för att implementera, utveckla och stödja system och processer. Hos oss får du en nyckelroll i att säkerställa att våra digitala lösningar fungerar optimalt och att våra medarbetare har rätt förutsättningar i sin vardag.
Om rollen
Som IT- och Processkoordinator ansvarar du för implementering, förvaltning och support av IT-system och digitala arbetsflöden enligt vårt gemensamma arbetssätt CWW - Common Way of Working. Du fungerar som en central kontaktpunkt mellan verksamheten, IT och externa leverantörer och bidrar aktivt till att våra processer är effektiva, användarvänliga och ändamålsenliga.
Rollen är både operativ och utvecklingsinriktad och passar dig som trivs med att kombinera teknik, processförbättring och samarbete med människor.
Dina ansvarsområden
Stödja avdelningens medarbetare vid implementering och användning av IT-system och digitala lösningar.
Säkerställa, dokumentera och vidareutveckla processer och arbetssätt kopplade till våra system.
Fungera som projektledare eller delprojektledare vid systembyten, uppgraderingar och förbättringsinitiativ.
Vara avdelningens representant i interna och externa utvecklingsforum.
Delta i utvärdering, test och införande av nya programversioner och system.
Samarbeta nära lokala IT-användare och ge kvalificerat användarstöd och support.
Bidra till utbildningsinsatser och kunskapsspridning inom organisationen.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Eftergymnasial utbildning inom IT, systemvetenskap, digitalisering, verksamhetsutveckling eller motsvarande erfarenhet.
Erfarenhet av systemimplementering, systemförvaltning och arbete med digitala arbetsflöden.
God förståelse för hur IT-stöd samverkar med verksamhetsprocesser.
Erfarenhet av att arbeta i projektform, gärna i rollen som koordinator eller projektledare.
Förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du även har:
Erfarenhet av förändringsledning eller processutveckling.
Vana av att arbeta nära slutanvändare och genomföra utbildningar.
Grundläggande teknisk förståelse för integrationer och systemmiljöer.Publiceringsdatum2025-12-22Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är:
Strukturerad, lösningsorienterad och självgående.
Kommunikativ och pedagogisk med ett genuint intresse för att stötta och utveckla andra.
Samarbetsinriktad och trygg i kontakten med olika roller och funktioner.
Nyfiken och driven med vilja att förbättra och effektivisera arbetssätt.
NCC erbjuder
Vi på NCC vill vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs, utvecklas och mår bra. Därför erbjuder vi dig som arbetar hos oss ett stort utbud av personalförmåner. NCC har kollektivavtal för alla medarbetare. Det ger en bra grundtrygghet och ett tydligt regelverk så att du vet vad som gäller för din anställning. Vi erbjuder också försäkringar, arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag samt andra erbjudanden och rabatter via vår förmånsportal Benifex.
Kontakt och ansökan
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Stefan Gardlow, Specialistchef på 079-067 03 52 eller Fredric Westling, HR på: 070-721 78 72. Placeringsort är flexibel men på någon av följande orter: Umeå, Sundsvall eller Gävle
Urval sker löpande så lämna din ansökan idag! Sista ansökningsdag 2026-01-20.
Bygg med oss och få branschens bästa kollegor
På NCC drivs vi av att fortsätta utvecklas, oavsett om det handlar om våra byggprojekt eller vår personliga kompetens. Varje dag driver vi branschens mest spännande och komplexa byggprojekt framåt i ett nära samarbete mellan våra medarbetare, samarbetsparters och kunder. Hos oss är du en betydelsefull medarbetare som bidrar till de landmärken som definierar våra städer och samhällen. Här tar våra medarbetare en aktiv roll i en företagskultur grundad på stabila värderingar och beteenden för en trygg och säker arbetsplats. Vår samlade kompetens och varierande bakgrund gör skillnad.
