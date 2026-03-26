IT- och Nätverkslärare till NTI Gymnasiet Kronhus
2026-03-26
NTI Gymnasiet Kronhus är en personlig skola i centrala Göteborg med ca 265 elever fördelade på teknikprogrammet, el- och energiprogrammet och naturvetenskapsprogrammet. Vi söker nu en engagerad lärare inom IT och nätverksteknik som vill vara med och forma vårt El- och energiprogram (inriktning dator- och kommunikationsteknik) och bli en del av vårt kunniga lärarlag.Publiceringsdatum2026-03-26Om tjänsten
Vi söker en lärare för en tillsvidareanställning på 100% på plats i centrala Göteborg. Din undervisning fokuserar på kurser inom nätverksteknik, datorteknik och IT-administration.
En central del av vår utbildning är att vi förbereder eleverna för arbetslivet genom Cisco-certifieringar och ITS (Information Technology Specialist). Vi ser därför att du har god kännedom om - eller ett stort intresse för - dessa certifieringsvägar.
I tjänsten ingår även ett mentorskap för en elevgrupp samt APL-ansvar. Det innebär att du är skolans ansikte utåt mot branschen: du etablerar nya företagskontakter för praktikplatser och underhåller våra befintliga samarbeten för att säkra hög kvalitet på elevernas arbetsplatsförlagda lärande.
Ditt ledarskap i klassrummet
På NTI Kronhus tror vi på att en trygg lärmiljö grundas i tydlighet och goda relationer. Vi arbetar med:
Tydliga klassrumsregler: För att skapa studiero och fokus.
Fasta placeringar: Som ett verktyg för att optimera gruppdynamiken och lärandet.
Relationsbyggande ledarskap: Vi tror att det är genom starka relationer vi når bäst resultat. Du är en trygg vuxen som ser varje elev och bygger förtroende.
Utveckla programmet och våra nätverkslabb
Vi erbjuder en tjänst med stora möjligheter att påverka. Vi letar efter dig som har en drivkraft att utveckla vårt program och våra fysiska nätverkslabb. Här får du stor frihet att bygga upp en modern miljö där teorin möter praktisk tillämpning med professionell utrustning.
Vi söker dig som:
Är en trygg och strukturerad ledare: Du trivs med att leda genom tydliga ramar och ser fördelarna med gemensamma spelregler i klassrummet.
Är en relationsbyggare: Du brinner för att se unga människor växa och har samtidigt lätt för att nätverka med näringslivet för att skapa givande APL-platser.
Är en lagspelare och problemlösare: Du är prestigelös, lösningsfokuserad och vill bidra till att hela skolan utvecklas.
Har rätt kompetens: Du är legitimerad lärare (eller har relevant yrkesbakgrund som vi kan kombinera med pedagogisk utbildning) inom IT/nätverk. Erfarenhet av Cisco och ITS är meriterande.
Det här erbjuder vi dig
Som medarbetare på NTI Gymnasiet Kronhus blir du en del av en organisation med ett starkt fokus på pedagogisk utveckling. Vi erbjuder även:
Kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy.
Kollektivavtalade förmåner, försäkringar och tjänstepension.
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr samt personalrabatter.
Övrig information
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Omfattning: 100%, tillsvidareanställning (6 månaders provanställning tillämpas).
Plats: Kronhusgatan 9, Göteborg.
Tillträde: 10 augusti 2026 eller enligt överenskommelse.
Legitimation: Bifoga gärna dina behörigheter i CV/personligt brev.
Välkommen med din ansökan! Vi träffar kandidater löpande.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
E-post: anna.robertsson@ntig.se
