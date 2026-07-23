IT- och digitaliseringsansvarig till Uppsala parkering och mobilitet AB
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2026-07-23
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Vill du ta ett helhetsgrepp om IT och digitalisering i en verksamhet där du får stort inflytande över framtida arbetssätt, system och digital utveckling? Drivs du av att skapa struktur, leda förändring och omsätta verksamhetsbehov till smarta lösningar? Då kan rollen som IT- och digitaliseringsansvarig till Uppsala parkering vara ditt nästa uppdrag!
Uppsala Parkering rekryterar nu en IT- och digitaliseringsansvarig med övergripande ansvar för att utveckla, samordna och driva bolagets arbete inom IT och digitalisering. Rollen ger dig möjlighet att kombinera strategiskt utvecklingsarbete med ett verksamhetsnära ansvar i en organisation där digitalisering är en viktig möjliggörare för framtidens mobilitet.
Uppsala parkering och mobilitet AB är ett helägt kommunalt bolag med uppdrag att utveckla och förvalta parkering och mobilitetslösningar i Uppsala. Bolaget ansvarar för parkering på allmän gatumark och kommunal kvartersmark samt driver flera parkeringsanläggningar runt om i staden. Bolaget är känt som en innovativ aktör som vågar tänka nytt och utmana marknaden.
Vårt uppdrag har nyligen utökats till att även omfatta mobilitet, med fokus på åtgärder som främjar hållbart resande. Det kan exempelvis handla om delningstjänster för bil- och cykelresor.
Läs mer om Uppsala Parkering här!
Tjänsten är en tillsvidareanställning hos Uppsala Parkering och vi på Poolia är glada över att bistå i rekryteringsprocessen. Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-07-23Om tjänsten
Uppsala Parkering befinner sig i en spännande utvecklingsfas där digitalisering, data och smarta tjänster spelar en allt viktigare roll. Genom digitala betalningslösningar, laddinfrastruktur, mobilitetstjänster och verksamhetsdata skapas nya möjligheter att utveckla både verksamheten och tjänsterna för Uppsalaborna.
Som IT- och digitaliseringsansvarig får du en central roll i denna utveckling. Rollen är nyinrättad och innebär ett övergripande ansvar för att utveckla, samordna och skapa struktur inom bolagets IT- och digitaliseringsarbete. Du blir bolagets interna specialist inom området och får en viktig roll i att säkerställa att IT och digitalisering bidrar till verksamhetens utveckling och långsiktiga mål.
Du arbetar nära VD och ledningsgrupp och bidrar med beslutsunderlag, prioriteringar och perspektiv i frågor som rör IT, digitalisering och verksamhetsutveckling. Rollen innebär många kontaktytor, både internt och externt, där du fungerar som en länk mellan verksamhetens behov, tekniska möjligheter och externa samarbetspartners.
Du är också ett viktigt stöd till hela bolaget inom detta område. Du stöttar medarbetare i olika frågor som de är involverade i. Bolaget präglas av ett engagerat och utvecklingsorienterat arbetssätt. Vår IT-miljö omfattar både molnbaserade tjänster och lösningar i lokal drift. Vi förvaltar själva runt 20 system, och vi har lika många system där vi är användare och systemen förvaltas av en annan part. Du samarbetar med och får stöd av Uppsala kommuns IT-avdelning.
Hos oss får du möjlighet att kombinera strategiskt utvecklingsarbete med ett verksamhetsnära arbetssätt i en organisation som arbetar för att skapa smarta och hållbara mobilitetslösningar för framtidens Uppsala.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är
• Leda och utveckla bolagets IT- och digitaliseringsarbete utifrån verksamhetens behov och mål.
• Driva utvecklingsinitiativ, förändringsledning och digitaliseringsprojekt som bidrar till ökad verksamhetsnytta.
• Samordna systemförvaltningen och stötta verksamhetens systemägare.
• Ansvara för och utveckla bolagets systemförvaltningsmodell.
• Utveckla processer, arbetssätt och styrning inom IT-området.
• Ansvara för upphandling inklusive kravställning vid anskaffning och utveckling av system och tjänster.
• Ansvara för uppföljning av leverantörer, avtal och leveranser.
• Ta fram beslutsunderlag samt rapportera IT-relaterade frågor till ledning och styrelse.
• Ansvara för uppföljning av IT-budget och omvärldsbevakning inom området.
Vem är du?
För att lyckas i rollen har du en relevant utbildning inom IT eller digitalisering alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet som vi bedömer som likvärdig. Du har flera års erfarenhet av att arbeta med IT- och digitaliseringsfrågor i en ledande, samordnande eller strategisk roll och är van att driva utvecklings- och förändringsarbete. Vidare har du erfarenhet av att ta ett helhetsansvar för IT-relaterade frågor, samverka med externa leverantörer och omsätta verksamhetens behov till lösningar som skapar nytta och utveckling. Du känner dig trygg i dialog med ledning och har erfarenhet av att arbeta strukturerat med beslutsunderlag, prioriteringar och uppföljning.
Det är meriterande om du har erfarenhet av upphandling av system eller tjänster.
Som person är du strukturerad, självgående och prestigelös. Du trivs i en roll där du får kombinera strategiskt utvecklingsarbete med ett verksamhetsnära ansvar och har förmågan att växla mellan långsiktiga initiativ och mer konkreta frågor i vardagen. Du är nyfiken på hur IT, digitalisering och ny teknik kan användas för att utveckla verksamheten och har lätt för att skapa förtroende och goda samarbeten på olika nivåer i organisationen.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8009382-2112804". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Stora Torget 4 (visa karta
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753 20 UPPSALA Arbetsplats
Poolia Jobbnummer
10009852