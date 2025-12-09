IT Underhåll i Stockholm AB söker Trädgårdsarbetare.
2025-12-09
Har du stor och mångsidig erfarenhet av trädgård?
Vill du arbeta hos oss på IT där du bland annat får vara med och vårda och förvalta Stockholms kulturhistoriska miljöer i en organisation med yrkesstolthet.
Då är du kanske den vi söker.
IT Underhåll i Stockholm AB är ett familjeägt företag med starka rötter i Stockholms gröna miljöer. Vi är idag 25 anställda och ser nu fram emot att utöka vår med organisation ytterligare medarbetare.
IT Underhåll i Stockholm AB söker trädgårdsarbetare för vår organisation i Stockholm.
Vi ser att du har ett intresse för trädgård, är serviceinriktad och lösningsfokuserade både i det dagliga arbetet och mot våra kunder.
Vi söker dig som har erfarenhet, kunskap som vi bedömer relevant för uppdraget. Det är ett krav att du har praktisk erfarenhet från arbete inom park och trädgård.
I rollen som trädgårdsarbetare möts du av omväxlande arbetsuppgifter i offentliga miljöer runt om i Stockholm. Du kommer arbeta i ett mindre lag med kunnig och engagerad personal och ha ett nära samarbete med ansvarig arbetsledare.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Gräsklippning
• Ogräsrensning
• Plantering
• Beskärning
• Lövhantering
• Yttre städning
• Snöröjning och halkbekämpning
B-körkort är ett krav
Dokumenterad erfarenhet av arbete park- och trädgård är ett krav.
Serviceinriktad och lösningsfokuserad.
Ansvarsfull och initiativtagande i arbetet.
Stort engagemang och intresse av sitt arbete.
Positiv inställning.
Van vid att arbeta fysiskt och är händig.
Vad får du av oss?
Vi erbjuder dig en utvecklande arbetsplats med över 60 år i branschen.
Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete i miljöer som bland annat Stockholms slott, Hovstallet, Riddarholmen, Skeppsholmen, Stockholmsmässan i Älvsjö och Kungsleden i Kista.
Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015.
Vi har slutna kollektivavtal med Gröna arbetsgivare och Kommunal.
Tjänsten som trädgårdsarbetare beträffar en fast anställning med start hösten 2025.
Är du intresserad?
Skicka din ansökan till info@itunderhall.se
Välkommen att skicka din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
E-post: info@itunderhall.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare IT Underhåll Stockholm AB
(org.nr 556568-7489)
104 50 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9635263