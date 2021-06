IT Tekniker /Service desk till Nordiska Kreditmarknadsaktiebolag - Bravura Sverige AB - Supportteknikerjobb i Sundsvall

Bravura Sverige AB / Supportteknikerjobb / Sundsvall2021-06-28Om Bravura:Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dig i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan du jobba som konsult eller bli rekryterad. Hitta ditt drömjobb - vi hjälper dig att lyckas!2021-06-28Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Nordiska Kreditmarknad.Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget är ett licensierat kreditmarknadsföretag som utmanar den nya bank eran med lönsam finansiering och kraftfull teknologi. I dagsläget har företaget 40+ anställda, med huvudkontor i Stockholm och med tech-team i Sundsvall och i Lviv, Ukraina. Företaget har en unik kombination av expertis och långvarig erfarenhet inom finansindustrin och utgörs av en stabil kärna av entreprenörskap.Med en djup förståelse för finansiell framgång och navigering i den digitala eran har Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget en unik position på marknaden. Nordiska fyller gapet mellan den nya och gamla bank eran och erbjuder molnbaserade tjänster och finansiering där behovet finns.I denna roll erbjuds du en möjlighet att vara en del av en spännande resa av att utveckla en ny bankera i Europa tillsammans i ett talangfullt team med stort fokus på leverans, produktutveckling och teknologi.I rollen som IT tekniker tillhör du ett nystartat tech-team som befinner sig i en expansionsfas. Du har därav stor möjlighet att påverka ditt eget arbete och skapa dina egna förutsättningar. Ditt arbetsteam befinner sig i Sundvall, men det finns möjlighet att utgå från kontoret i Stockholm. Dina arbetsuppgifter kommer vara breda och kan vara allt från installationer, underhåll och uppföljning av hårdvara, mjukvara, kontorsmiljöer, datorer, telefoner, nätverk, brandväggar och IT säkerhet. Du driver stor del av ditt arbete självständigt efter dom ärenden och uppgifter som kommer in. I rollen som IT tekniker kommer du dagligen använda Windows 10, Microsoft Azure AD, Office 365 och Outlook.Utbildning, Erfarenhet och personliga egenskaper:Minst 3-5 års erfarenhet från en liknande rollGoda kunskaper i Office 365Du talar och skriver obehindrat på svenska och engelskaMeriterandeGoda kunskaper i Azure ADUtbildning inom systemvetenskap/datavetenskap eller motsvarande utbildningVi söker dig som har passion för ditt yrke, kan arbeta självständigt och drivs av att utvecklas. Du vill bidra med din erfarenhet och expertis samtidigt som du har en vilja att lära dig mer och uppmuntra/utveckla nya strategier och teknologi. Du uppskattar att lösa problem, hjälpa andra människor och säkerställer en god service. Vidare så är du en kommunikativ lagspelare som tillsammans med ditt team arbetar lösningsfokuserat och engagerat för att ständigt överträffa förväntningarna.Övrig information:Start: Enligt överenskommelsePlats: Sundsvall eller StockholmLön: Enligt överenskommelseFunderingar kring Bravuras rekryteringsprocess? Du finner svar på de vanligast förekommande frågorna härÄr du nyfiken på hur vår rekryteringsprocess är upplagd? Du hittar mer information här: https://www.bravura.se/din-karriar. Har du frågor om tjänsten eller kring din registrering är du välkommen att kontakta vår kandidatsupport på vår chatt, info@bravura.se eller 08-400 240 50 så hjälper vi dig. Ange vilken tjänst det gäller.Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval. Välkommen med din ansökan!Sökord: First line, first line support, 1st line, 1st line support, IT, IT-support, teknisk support, support, supporttekniker, tekniker, servicedesk, servicedeskmedarbetare, service desk agent, helpdesk, helpdeskmedarbetare, kundservice, service, teknik, Windows, Office 365, Azure AD, Outlook, mjukvara, heltidVaraktighet, arbetstidHeltid TillsvidareEnligt överenskommelse.Sista dag att ansöka är 2021-07-31Bravura Sverige AB5832595