IT support och servicemedarbetare till Naturvårdsverkets interna kundtjänst
2026-01-19
Vi söker nu en engagerad och serviceinriktad IT-tekniker och servicemedarbetare på plats till vår interna kundtjänst och vårt team för Digital Arbetsplats och support. Tjänsten är placerad i Östersund.
Du kommer att ingå i den interna kundtjänstfunktionen Bikupan, där du delar arbetsuppgifter både med kollegor inom Digital Arbetsplats och med Serviceenhetens medarbetare. Tillsammans tar ni dagligen emot och hanterar interna frågor från Naturvårdsverkets medarbetare, både inom IT och inom andra administrativa stöd- och serviceområden.
Du är en viktig del i att säkerställa en stabil, säker och välfungerande IT-miljö. Arbetet är varierande och kombinerar teknisk support med administrativa och praktiska arbetsuppgifter.
Arbetets utformning ställer krav på flexibilitet, prestigelöshet och samarbetsförmåga. Du tar gemensamt ansvar för arbetsfördelning i gruppen och bidrar aktivt till ett gott samarbete.
Rollen innebär ett antal resor per år till vårt Stockholmskontor.Publiceringsdatum2026-01-19Dina arbetsuppgifter
I rollen som onsite IT-tekniker / IT-support kommer du bland annat att:
• Ge teknisk support på plats till myndighetens medarbetare
• Felsöka och åtgärda problem relaterade till klienter, mobila enheter, mötesrumsteknik, skrivare, nätverk och kringutrustning
• Installera och konfigurera datorer, mobiltelefoner och annan IT-utrustning enligt myndighetens riktlinjer
• Hantera ärenden i ärendehanteringssystem
• Samarbeta med interna IT-funktioner och externa IT-leverantörer
• Delta i utrullningar, uppgraderingar och andra IT-projekt
• Utfärda och administrera passerkort
• Administrera och ge stöd i olika interna system, exempelvis för digital signering, enkätverktyg, konferensinbjudningar, inköp, fakturahantering, tidrapportering och resebokning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Gymnasieutbildning med IT-inriktning eller motsvarande kompetens
• Erfarenhet av arbete med IT-support, exempelvis som IT-tekniker eller i liknande roll
• Goda kunskaper i Windows 11 och Microsoft 365
• Goda kunskaper i hantering av mobila enheter
• Goda kunskaper inom mötesrumsteknik
• Erfarenhet av Active Directory och ärendehanteringssystem
• Mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
Meriterande
• Erfarenhet av arbete inom offentlig sektor
• Kunskap om ITIL eller liknande ramverk
• Erfarenhet av SCCM, Intune eller andra klienthanteringsverktyg
• Kunskap om GDPR, offentlighetsprincipen och dataskyddsförordningenDina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som har en positiv, hjälpsam och serviceinriktad inställning. Du är trygg och lugn även i stressiga situationer och har lätt för att möta människor på ett professionellt sätt. Du arbetar strukturerat, har god ordning omkring dig och kan planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt.
Du är kommunikativ och pedagogisk, med förmåga att förklara tekniska frågor på ett tydligt och begripligt sätt. Samtidigt är du lösningsorienterad och prestigelös, och tvekar inte att ta dig an både praktiska och administrativa arbetsuppgifter när verksamheten kräver det.
För att trivas i rollen behöver du vara självgående och trygg i att hantera ärenden på egen hand, samtidigt som du tycker om att arbeta i team. Du uppskattar att vara fysiskt på arbetsplatsen och ser mötet med användarna som en naturlig och viktig del av ditt arbete.
Om anställningen
• Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid (inleds med provanställning)
• Placeringsort: Östersund
• Tillträde: Enligt överenskommelse
• Lön: Individuell lönesättningSå ansöker du
När du ansöker får du besvara ett antal urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen i annonsen. Dina svar används som en del av urvalsarbetet och kan avgöra om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte. Det är därför viktigt att du svarar så utförligt och tydligt som möjligt. Vi använder oss inte av personligt brev vid urvalet, det beror på att vi vill lägga fokus på din erfarenhet och kompetens vilket bidrar till en mer effektiv och rättvis rekryteringsprocess. I din ansökan till oss bifogar du endast ditt CV.
Varmt välkommen med din ansökan senast den 19/2Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta Enhetschef Petra Römer
Du kan även kontakta våra fackliga företrädare för Saco-S eller ST. Samtliga nås via kundtjänst, tel.nr. 010-698 10 00.
Varför ska du arbeta hos oss?
Naturvårdsverket värnar om ett hållbart arbetsliv och en god arbetsmiljö. Vi erbjuder våra medarbetare goda möjligheter till distansarbete, företagshälsovård och personalstöd, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag, samt olika aktiviteter via vår sport- och friluftsförening och kulturförening. Välkommen till våra moderna kontor i en organisation med ett viktigt uppdrag. Vi är en arbetsplats med trevliga kollegor och ett närvarande ledarskap där vi samlas kring vårt övergripande uppdrag som syftar till att förbättra miljön för nuvarande och kommande generationer.
Naturvårdsverket växer - vill du vara med och bidra?
Naturvårdsverket befinner sig i en spännande utvecklingsfas. Regeringen har aviserat ökade anslag och nya uppdrag, vilket ger oss möjlighet att investera för framtiden. Därför söker vi nya medarbetare inom flera områden. Hos oss får du möjlighet att bidra till ett hållbart och robust samhälle.
Om Naturvårdsverket
Naturvårdsverket är en statlig myndighet för klimat- och miljöfrågor. Vi arbetar på uppdrag av regeringen inom Sverige, inom EU och internationellt. Naturvårdsverket driver och samordnar miljöarbetet i Sverige. Vi bidrar till ett robust och hållbart samhälle.
Naturvårdsverket ansvarar för frågor som handlar om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, resurseffektivitet, miljöövervakning, jakt och vilt samt miljöforskning. Myndighetens ansvarsområden är integrerade i andra viktiga samhällsfrågor och bidrar därför till hela samhällets utveckling. Naturvårdsverket arbetar också för att stärka samhällets beredskap.
Naturvårdsverket eftersträvar en arbetsplats präglad av jämställdhet och mångfald. Vi ser att medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter är en viktig förutsättning för detta.
Ersättning
individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
Detta är ett heltidsjobb.
