IT säkerhetsspecialist, för dig som vill växa inom cyber
AMF Tjänstepension AB / Supportteknikerjobb / Stockholm
2026-02-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Visa alla jobb hos AMF Tjänstepension AB i Stockholm
En roll för dig som är nyfiken, teknikintresserad och vill bygga din framtid inom cybersäkerhet som vår nästa IT-säkerhetsspecialist.
På AMF välkomnar vi dig som är i början av din karriär och vill utvecklas inom IT-säkerhet. Vi har lång erfarenhet av att introducera nyexaminerade och erbjuder en miljö där du får växa med stöd av erfarna kollegor. IT-säkerhet är ett prioriterat område i hela organisationen och har starkt stöd från ledningsgruppen.
IT-avdelning genomgår dessutom ett spännande teknikskifte där vi går från äldre lösningar till en modern och molnbaserad miljö i Azure. Det ger dig möjlighet att vara med på resan att forma framtidens teknik och bygga upp din kompetens på djupet.
Om rollen
Som IT-säkerhetsspecialist blir du en del av vårt IT-säkerhetsteam inom IT-drift. Du arbetar med övervakning och analys av säkerhetshändelser, incidenthantering, sårbarhetsanalyser, tekniska riskbedömningar och utveckling av interna arbetssätt. Du hjälper även andra IT-team och våra Security Champions i säkerhetsfrågor. Du får nära kontakt med drift, infrastruktur, utveckling och juridik, vilket ger dig en värdefull helhetsförståelse. Här får du växa i din roll och ta ansvar tidigt, i takt med att du lär dig mer.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du en bred och varierad roll hos en arbetsgivare formad av prestigelöshet och vänlighet. Det innebär till exempel:
- Ett meningsfullt uppdrag - hos oss bidrar du till att skapa trygghet för miljoner människor, i ett bolag där all vinst går till våra kunder
- En vardag nära verksamheten - du blir en del av vår säkerhetsfunktion och arbetar tätt tillsammans med andra kompetenser, vilket ger dig en unik helhetsförståelse
- Ett hållbart arbetsliv - vi erbjuder flexibla arbetssätt, generösa förmåner och en arbetsplats mitt i hjärtat av Stockholm
Vem du är
Vi söker dig som är i början av din karriär, kanske nyexaminerad eller med något års erfarenhet inom IT eller säkerhet, och som känner en nyfikenhet för cybersäkerhet. Du har en utbildning inom IT, datavetenskap eller cybersäkerhet. Det är ett plus om du har bekantat dig på områden som sårbarhetsanalyser, penetrationstestning, logg- och händelseanalys eller molnsäkerhet.
Men framför allt söker vi dig som är genuint teknikintresserad, någon som gärna fördjupar sig, lär sig nytt och omsätter kunskap i praktiken. Det är bara positivt om du har lite av en nördig ådra och drivs av utveckling. Din potential är viktigare än hur mycket du kan från början.
Din ansökan
Vi arbetar kompetensbaserat och använder arbetspsykologiska tester i urvalsprocessen för att säkerställa en rättvis och träffsäker rekrytering. Personligt brev behövs inte, men bifoga gärna ditt CV och besvara frågorna i ansökan - dina svar i urvalsfrågorna är en viktig del av vår bedömning och gås igenom noggrant.
Efter ett första urval bjuds kandidater vidare till tester, och de som matchar rollen bäst kallas sedan till första intervju. Vi genomför bakgrundskontroll på slutkandidat och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan#LI-Hybrid
Möt våra medarbetare och läs mer om vår kultur här.
AMF ligger mitt i centrala Stockholm och vi är idag cirka 350 medarbetare. Hos oss arbetar du i ett uppdrag som är lika relevant idag som då vi startade - att skapa riktigt bra pensioner för privatanställda arbetare. Det gör skillnad på riktigt för människors liv och är ett uppdrag som våra medarbetare är stolta över att bidra till.
För att lyckas i vårt uppdrag krävs kompetens, affärsmässighet och ett genuint engagemang. Vi är ett bolag med många kunder, stort kapital - och relativt få medarbetare. Det betyder att ditt arbete märks. Varje dag. Hos oss är ditt engagemang centralt för att utveckla både dig själv och vår affär och för att alltid arbeta för kundens bästa.
Hos oss finns många specialister, men få inom varje område. Det betyder att du får stora möjligheter att påverka, stort förtroende och stort ansvar. Det ställer krav på att du håller dig uppdaterad inom ditt område och bidrar med både din kunskap och ditt engagemang.
Tillsammans skapar vi en framtid att se fram emot! Ersättning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AMF Tjänstepension AB
https://www.amf.se/om-amf/det-har-ar-amf/jobba-hos-amf/ Arbetsplats
AMF Jobbnummer
