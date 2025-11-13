IT projektledare till Karolinska Universitetssjukhuset
2025-11-13
Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du vara med och driva några av de mest komplexa och samhällsviktiga IT-projekten inom svensk hälso- och sjukvård? Vi söker en IT-projektledare till avdelningen för Strategi & Styrning på Karolinska Universitetssjukhuset.
Här får du en central roll i att utveckla och samordna verksamhetskritiska initiativ, där struktur, operativt arbete och samarbete står i fokus.
Du erbjuds
möjligheten att arbeta på ett av världens bästa sjukhus där vi bedriver högspecialiserad vård i framkant
möjligheten att driva verksamhetskritiska projekt där IT-system och arbetssätt förändras.
Tvärfunktionellt arbete med vård, IT, förändringsledning och leverantörer.
En arbetsmiljö med hög komplexitet och stor påverkan på sjukvårdens framtid.
Verksamhetsområdet IT (VO IT) på Karolinska Universitetssjukhus innefattar ca. 230 medarbetare inom 8 olika avdelningar som arbetar för att möjliggöra sjukvården genom att leverera en robust och välutvecklad IT miljö. I VO IT uppdraget ingår drift, förvaltning och utveckling av sjukhusets tekniska lösningar, så att vi kan erbjuda vård, forskning och utbildning av högsta klass.
Ett effektivt IT-arbete bygger på tydliga processer och samverkan mellan olika aktörer- mellan olika team inom VO IT, med sjukhusets olika verksamheter samt med externa intressenter och leverantörer.
Som IT projektledare kommer du att ansvara för att leda stora initiativ som drivs inom VO IT. Fokus ligger på att säkerställa att arbetet går i linje med den strategiska riktningen och drivs på i enighet med ITs arbetssätt, leveransmodell och portföljstyrning.
Exempel på pågående och kommande projekt:
Införande av nya IT-system inom vårdverksamheten
Integrationer med nationella tjänster och register
Förändrade arbetssätt kopplade till digital dokumentation och informationsdelning
Vi söker dig som
Har en stark leveransförmåga och trivs med att arbeta i komplexa miljöer
Du är lyhörd, strukturerad och har väldigt god samarbetsförmåga
Helhetssyn och stark egen drivkraft är en självklarhet för dig
Trivs i en miljö med många intressenter
Har stark kommunikationsförmåga
Är van att driva förändring
Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet.KvalifikationerKvalifikationer
Akademisk examen, exempelvis inom systemvetenskap, teknik, vård eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Erfarenhet av projektledning av stora och komplexa projekt
Har dokumenterad förmåga att leda komplexa IT-projekt från start till mål
Erfarenhet av förändringsledning
Erfarenhet av portfölj- och projektstyrning
Erfarenhet av agila arbetssätt
Vana att arbeta med flera intressenter, ofta med olika mål och perspektiv
Mycket god kommunikationsförmåga
Mycket goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
Meriterande:
Certifiering inom projektledning (t.ex. PMP, PRINCE2)
Erfarenhet av att leda externfinansierade projekt
Erfarenhet från vård
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
