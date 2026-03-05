IT Nätverksspecialist till IT och digitalisering, Halmstad eller Varberg
Region Halland, IT och Digitalisering / Supportteknikerjobb / Halmstad Visa alla supportteknikerjobb i Halmstad
Vill du också arbeta i en utvecklande miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet? Region Halland söker nu en nätverksspecialist som vill vara med och bidra till bättre IT-lösningar som gör skillnad! Är du vår nya kollega?Publiceringsdatum2026-03-05Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta tillsammans med en grupp mycket kunniga nätverksspecialister som ansvarar för hela vår nätverksstack (wan, lan, wifi) och datacentermiljö vilka med stort ansvarskännande ser till att de kritiska miljöerna fungerar.
Det handlar om en teknisk avancerad verksamhet och det gäller att hela tiden vara tillräckligt kompetent för att klara av utmaningarna, att omvärldsbevaka och hålla sig up-to-date.
Vi jobbar bland annat med utveckling, drift, förvaltning och livscykelhantering för de områden teamet ansvarar för. Vi åker också ut på plats till olika verksamheter för felavhjälpning eller utbyte och nyinstallation av hårdvara - switchar/routrar.
Exempel på arbetsuppgifter:
- Felsökning och felavhjälpning
- Utbyte, Installationer, uppgraderingar samt driftsättning av mjuk- och hårdvara
- Medverka i projektarbeten
- Planera och säkerställa tekniska leveranser av nätaccesser
- Verksamhetsplanering med fokus på framtiden
Vi vänder oss till dig som vill vidareutveckla dig samtidigt som du stödjer en samhällsviktig och spännande verksamhet som skapar nytta för användarna!
Om arbetsplatsen
Som en del av nätverksteamet på Region Halland kommer du att få möjligheten att arbeta i en mycket utvecklande, avancerad och modern miljö i en av Sveriges mest samhällsviktiga verksamheter. Vi är ett sammansvetsat gäng på avdelningen som består av tjugofem personer och utgör en del av vår driftsorganisation.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har lång erfarenhet från arbete inom området och besitter kunskaper på en mer avancerad nivå avseende nätverk och nätverksrelaterade tjänster. Vi tror även att du har en tidigare arbetserfarenhet där du har skaffat dig en bred teknisk förståelse för övriga delar som krävs för att området skall fungera optimalt.
Specifikt ser vi att du har:
- Dokumenterad och praktisk erfarenhet av design och implementation av nätverkstopologier
- Dokumenterad och praktisk erfarenhet av datacenternätverk och accessnätverk
- Dokumenterad och praktisk erfarenhet av switching/routing
- Erfarenhet av nätverkssegmentering
- Kunskap om Cisco Catalyst Center
- Flytande kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
- Körkort B då resor förekommer och vi behöver åka ut för felsökning/felavhjälpning på plats hos verksamheterna
Som person är du driven och engagerad samt intresserad av att utveckla dig själv och verksamheten. Du är lösningsorienterad och ser möjligheter samt medverkar till ett positivt samarbetsklimat. Du har god analytisk förmåga och är duktig på att informera och dokumentera. Vi ser att du är en god kommunikatör såväl skriftligen som muntligen. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Intervjuer planeras till 20-23 april och kommer att hållas på plats i Halmstad.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vilka förmåner vi kan erbjuda dig som anställd inom IT och digitalisering https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/att-jobba-hos-oss/vara-yrken/it-och-digitalisering.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/273". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Region Halland, IT och Digitalisering Kontakt
Fredrik Gustavsson, Avdelningschef 035–136533 Jobbnummer
9779373