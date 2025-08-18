IT Infrastrukturspecialist till vår kund inom offentlig sektor
2025-08-18
Har du en bred och djup erfarenhet av att arbeta med verksamhetssystem, IT-miljöer och infrastrukturtjänster? Vill du arbeta i en varierande och komplex miljö där fokus är säkerhet och digitalisering? Då kan rollen som IT Infrastrukturspecialist vara något för dig!Publiceringsdatum2025-08-18Om företaget
Vår kund är verksam inom den kommunala sektorn. I rollen är du anställd som konsult genom Needo de första sex månaderna för att sedan bli överrekryterad till kunden. 100% av arbetet sker ute hos kund.
Om tjänsten som IT Infrastrukturspecialist
Enheten som du arbetar på har i uppdrag att leverera en robust, tillgänglig och säker drift av system och central infrastruktur samt förvalta och utveckla den IT-nära delen av applikationer/system och IT-infrastrukturtjänster.
IT-infrastrukturgruppen ansvarar för att leverera IT-specialisttjänster till den centrala objektsförvaltningen och ansvarar för centrala IT-infrastruktursystem, nätverk, IT-arbetsplatstjänster, systemdrift, robotplattform, IT-säkerhet med mera.
Tjänsten har två inriktningar:Som IT-specialist kommer du verka i företagets förvaltning där du hjälper objektledare med teknisk systemförvaltning. Du stöttar objektledare och verksamheter med teknisk rådgivning och har teknisk dialog med systemleverantörer. Tillsammans med objektledaren ser du till att det tekniska införandet av nya system eller utveckling av befintliga sker efter verksamheternas behov och på ett tekniskt korrekt sätt. Du stöttar även i arbetet med IT-säkerhetshöjande åtgärder.
Du kommer också att arbeta med företagets infrastrukturtjänster där du både beställer den teknik verksamheten behöver inom ramen för objektsförvaltningens IT-system och ansvarar för kravställningen på deras leverantörer. Du kommer ansvara för vissa av bolagets centrala IT-tjänster/system. Vilka tjänster som kommer falla under ditt ansvar bestäms i samråd med dig och övriga inom IT-infrastruktur-gruppen baserat på tidigare erfarenheter, behov och vad du tycker skulle vara kul och utmanande.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:Ansvar för att tekniska förutsättningar för objektens verksamhetssystem finns, t.ex. beställning av servrar hos bolagets driftspartner, beställning av applikationspaketering och liknande.
Ansvar för vissa av bolagets centrala IT-tjänster/system, inklusive konfiguration och förvaltning och utveckling.
Verka i flera objektsteam och skapa en djup teknisk förståelse för objektets ingående system, ta fram och underhålla systemskisser, införa och utveckla system.
Teknisk dialog med leverantörer. Planering, kravställning och hantering av förändringar. Changehantering.
3rd Line support och driva avancerade felsökning
IT-säkerhetsrelaterade aktiviteter och identifiering av risker.
Teknisk konfiguration av system och ta fram specifikationer/beställningar för t.ex. integrationer, rapporter och liknande
Om dig
För att lyckas i rollen som IT Infrastrukturspecialist så ser vi att du har flera års erfarenhet av tekniskt operativt arbete i komplexa IT miljöer. Du är van vid att kravställa för IT relaterade tjänster. Du besitter goda kunskaper i Microsofts infrastruktursystem så som exempelvis AD, DNS, SQL, PKI och IIS och har erfarenhet av M365 och Azure. Har du dessutom erfarenhet inom nätverk och print är det meriterande. Det är också meriterande om du tidigare har erfarenhet av förvaltningsuppdrag och arbetat med förvaltningsmodeller som PM3 eller liknande. Slutligen, om du besitter kunskap inom SQL och scripting är det ett plus.
Som person ser vi att du trivs i den tekniska dialogen och kan agera kravställande. Du är en problemlösare med ett analytiskt förhållningssätt och arbetar lika bra självständigt som i team. Du är strukturerad i ditt arbete och tar initiativ till att driva det framåt.
Viktigt för tjänsten är:Flera års erfarenhet av tekniskt operativt arbete i komplexa IT miljöer.
Goda kunskaper i Microsofts infrastruktursystem så som exempelvis AD, DNS, SQL, PKI och IIS
Erfarenhet av M365 och Azure.
Svenska och engelska flytande i både tal och skrift.
Meriterande för tjänsten är:Erfarenhet och kunskap inom nätverk och print.
Erfarenhet av förvaltningsuppdrag och förvaltningsmodeller så som PM3 eller liknande.
Kunskap inom SQL och scripting.Övrig information
Start: Enligt överenskommelse.Omfattning: 100%, heltid.Placering: Stockholm.Lön: Enligt överenskommelse.
Detta är en hyrrekrytering till vår kund där du under de första sex månaderna är anställd som konsult genom Needo.
Låter rollen som IT Infrastrukturspecialist intressant? Vi genomför ett löpande urval så vänta därför inte med att skicka din ansökan. Vi på Needo ser fram emot att höra från dig!
