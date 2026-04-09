IT - Strategisk leverantörs och affärsstyrning till Tekniska verken
IT - Strategisk leverantörs och affärsstyrning till Tekniska verken
Tekniska verken är mitt i en omfattande transformationsresa där digitalisering spelar en avgörande roll för att utveckla verksamheten och möta framtidens behov. Inom Digitalisering stärker vi nu vår förmåga att arbeta mer strategiskt, affärsdrivet och långsiktigt med våra IT-leveranser.
För att lyckas behöver vi ta ett tydligare grepp om hur vi arbetar med leverantörer, sourcing och resursförsörjning. Därför söker vi en strategisk nyckelperson som vill vara med och forma framtidens leverantörsstyrning inom IT.
Om rollen
Som IT - Strategisk leverantörs och affärsstyrning inom Digitalisering har du ett övergripande ansvar för att utveckla och höja nivån på leverantörsstyrningen kopplat till IT och digitala tjänster. Rollen innebär en tydlig förflyttning från ett mer operativt arbetssätt till en strategisk och affärsdriven funktion med fokus på långsiktigt värdeskapande.
Du tar ett helhetsgrepp om leverantörsportföljen och säkerställer att marknaden nyttjas på ett effektivt och affärsmässigt sätt. Det innebär en förflyttning från att i stor utsträckning förvalta befintliga leverantörer till att arbeta mer proaktivt med konkurrensutsättning, marknadsdialog och utveckling av affärsupplägg.
En central del är att säkerställa att kostnader, licenser och molntjänster styrs aktivt - att betalning inte sker för mer än vad som nyttjas och att förnyelser, omförhandlingar och konkurrensutsättning sker på rätt villkor och i rätt tid. Du följer marknaden, bevakar prisbilder och teknikskiften samt agerar proaktivt innan avtal låser organisationen. Rollen sätter riktning och ramar för leverantörsstyrning och sourcing, medan etablering och operativ leverans sker i andra delar av organisationen.
Vidare ingår ett nära samarbete med Divisionschef för Digitalisering, inköpsfunktion och verksamhet. Du fungerar som brygga mellan IT och inköp och säkerställer att IT-behov formuleras affärsmässigt samt att inköp har rätt förutsättningar att genomföra affärer på ett ändamålsenligt sätt. Du bidrar med ett affärsstrategiskt perspektiv i beslut kopplade till IT och sourcing och är en viktig del i att utveckla en mer mogen och strukturerad förmåga inom leverantörsstyrning.
En viktig del av uppdraget är att stärka samverkan och nätverk, både internt och externt, då detta är avgörande för att lyckas i rollen. Rollen innebär också att bidra till att etablera ett mer strategiskt förhållningssätt i organisationen, där tid avsätts inför affärer för att utvärdera alternativ och fatta välgrundade beslut. Vidare ingår att vara delaktig i att utveckla och säkerställa ändamålsenliga interna affärs-, tjänste- och ersättningsmodeller.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Utveckla och implementera strategisk leverantörsstyrning inom IT
Definiera och utveckla modell för segmentering och styrning av leverantörsportföljen
Ansvara för riktlinjer kring sourcingmix - balansen mellan egen förmåga, outsourcing och offshoring
Ansvara för strategisk licens- och kostnadsstyrning kopplat till IT-tjänster och plattformar
Etablera och utveckla styrning av kostnader för molntjänster (FinOps)
Driva konkurrensutsättning och marknadsdialog som en kontinuerlig del av arbetet
Utveckla standarder för avtal, incitamentsmodeller och uppföljning
Leda strategiska leverantörsrelationer och avtalsutveckling
Säkerställa hantering av leverantörsrisker, beroenden och exit-strategier
Ansvara för marknadsanalys och omvärldsbevakning inom leverantörsmarknaden
Samverka med ledningsgrupp för Digitalisering, inköp och verksamhet
Om dig
Vi söker dig med stark affärsförståelse och ett tydligt driv att utveckla hur organisationer arbetar med leverantörer, sourcing och IT-affärer. Du är van att röra dig i gränslandet mellan verksamhet, IT och affär och har förmågan att omsätta strategiska ambitioner till strukturer, arbetssätt och prioriteringar.
Du har en bred bakgrund som ger en god helhetsförståelse, exempelvis genom arbete med IT-ekonomi, leverantörsstyrning eller komplexa sourcingupplägg. Du kan analysera kostnadsstrukturer, bedöma affärsupplägg och identifiera avvikelser innan de får genomslag.
Som person är du analytisk och trygg i kommersiella dialoger, med god förståelse för ekonomi, avtal och affärslogik. Du tar fram uppföljning som ger ledningen en korrekt och användbar bild av nuläge och utveckling.
Du trivs i en roll där initiativtagande, utveckling och förbättring av arbetssätt är en naturlig del av vardagen. Samtidigt är du relationsskapande och har lätt för att skapa förtroende och samarbeta med olika delar av organisationen samt externa leverantörer.Publiceringsdatum2026-04-09Kvalifikationer
Erfarenhet av strategisk sourcing, leverantörsstyrning eller IT-inköp
Stark förhandlings- och affärsförmåga
Erfarenhet av licenshantering och avtalsuppföljning inom IT
Erfarenhet av kostnadsuppföljning och styrning av molntjänster (FinOps) är meriterande
Erfarenhet av att arbeta med avtal, ekonomi och kommersiell uppföljning
Grundläggande teknisk förståelse för IT för att kunna bedöma affärsupplägg och leveranser på en övergripande nivå
Förmåga att driva förändring och utveckla arbetssätt
Erfarenhet av att arbeta i komplexa organisationer och samverka brett
Relevant högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet
Låter det intressant?
Om du vill veta mer, tveka inte att kontakta rekryteringskonsult Mia Neander på EISS Rekrytering & Search. Jag svarar gärna på frågor och för en dialog om hur du skulle komma till din rätt på Tekniska verken.
I denna rekrytering har vi valt att inte begära in personligt brev. Eftersom många personliga brev i dag skapas med hjälp av AI vill vi i stället säkerställa en rättvis och tillförlitlig bedömning av samtliga kandidater. Som en del av urvalsprocessen kommer du därför att genomföra tester som ger oss en fördjupad och objektiv bild av dina styrkor samt din analytiska förmåga.
Sista ansökningsdag är den 3 maj 2026. Vi genomför löpande urval och tillsättning sker när vi hittar rätt person. Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningshandlingar via mail, enligt vår integritetspolicy gällande GDPR.
Varmt välkommen med din ansökan!
Mia Neandermia.neander@eissrekrytering.se
