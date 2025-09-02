IS Göta Tennis söker heltidsanställd tennistränare
Idrottssällskapet Göta / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Helsingborg Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Helsingborg
2025-09-02
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Idrottssällskapet Göta i Helsingborg
Vi söker dig som:
• brinner för tennis och vill utveckla tennisspelare i alla åldrar
• har goda sociala egenskaper då träningen som sker på tennisbanan är det absolut viktigaste i vår tennisklubb. Viktigt att man
håller sig uppdaterad kring bl. a tennisteknik, pedagogik, taktik, motorik o dylikt och vill ingå i ett team av ca 10 tränare
• är social, utåtriktad, självständig, samarbetsvillig, och en flexibel person samt förstår värdet av service och det goda bemötandet.
Tjänsten innebär bl.a.
• Ha fasta timmar som tränare i vår tennisverksamhet på alla nivåer framför allt på eftermiddag/helg
• Arbeta med extra aktiviteter på helger, lov etc.
• Administration kring träning, seriespel, tävlingar, utbildning mm
• Ansvarig/delaktig i ROG SpelutvecklingPubliceringsdatum2025-09-02Kvalifikationer
• goda spelkunskaper är meriterande
• dokumenterad erfarenhet av spelarutveckling för barn & ungdomar samt vuxna med goda referenser - genomförda tennisutbildningar är meriterande
• erfarenhet ROG och adekvat utbildning
• goda ledaregenskaper
• Har ett starkt ansvarstagande och är organiserad samt självgående
• körkort och tillgång till egen bil är inget krav men starkt meriterande
• fysiologi och fysträningserfarenheter är meriterande
Kontakt och ansökan:
För ytterligare information - kontakta klubb- och sportchefen Adrian Prpic per 072-442 74 63
Ansökan med cv, referenser och löneanspråk vill vi ha snarast möjligt med ett mejl till adrian@gotatennis.se
med märkningen "Ansökan tennistränare IS Göta Tennis". Urval och intervjuer sker löpande under hösten 2025 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
E-post: adrian@gotatennis.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Idrottssällskapet Göta
Planteringsvägen 141 B (visa karta
)
252 32 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Götahallen Jobbnummer
9487528