Iris Utbildning söker lärarvikarie till vuxenutbildning och SFI
I över 100 år har Iris arbetat med individens utveckling. Idag är uppdraget att erbjuda individanpassad utbildning och utveckling i hela landet. Iris arbetar brett med att stötta personer till att ta sitt nästa steg på arbetsmarknaden. Detta gör vi genom utbildning som SFI, kommunal vuxenutbildning och företagsutbildningar. Genom arbetsmarknadsinsatser och jobbmatchning samt genom utredningar och anpassningar. Iris är en del av Irisgruppen som är en av Sveriges ledande aktörer för effektiv utbildning och stödinsatser för vuxna. Irisgruppen, som består av verksamheterna Iris och Medlearn, har en omsättning på cirka 400 MSEK och drygt 550 anställda på 80 orter runtom i Sverige. Visionen är att realisera drömmar. Genom våra insatser där varje individ når sin fulla potential skapar vi ett bättre samhälle med minskad arbetslöshet och ökad integration. Iris eftersträvar jämn könsfördelning och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten. Se filmen om Iris, läs mer på iris.se och irisgruppen.se.
Om vår verksamhet
Iris Hadar AB bedriver vuxenutbildning i Malmö på uppdrag av Malmö stad, med inriktning mot personer med syn- eller hörselnedsättning inkluderat döva och blinda. Vi erbjuder SFI samt grundläggande och gymnasiala kurser.
Vårt mål är att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra elever inför nästa steg i livet. Vår verksamhet kännetecknas av hög kvalitet, stor flexibilitet och en fullständig individanpassning. Vi är en liten men erfaren verksamhet med lokaler centralt belägna i Malmö.
Om tjänsten
Vi söker dig som vill arbeta som timvikarie hos oss, främst inom svenska som andraspråk och SFI. Det är meriterande om du även kan vikariera i andra ämnen på grundläggande och gymnasial nivå. Utöver svenska erbjuder vi bland annat kurser i samhällskunskap, engelska och matematik.
Vi söker dig som
• Har gymnasieexamen
• Kan arbeta med kort varsel vid behov
• Är bekväm med att självständigt leda undervisning i klass
• Är flexibel, nyfiken och har lätt för att samarbeta med både elever och kollegor
• Är punktlig och ansvarstagande
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet i denna rekrytering.
Meriterande
• Erfarenhet av undervisning, handledning eller arbete med grupper, gärna inom vuxenutbildning eller folkbildning
• Erfarenhet av att undervisa deltagare med synnedsättning, hörselnedsättning, dövhet eller blindhet
• Eftergymnasial utbildning inom pedagogik, utbildning, samhällsvetenskap eller närliggande område
• Goda kunskaper i fler språk än svenska
Om anställningen
Anställningsform: Timanställning
Start: Enligt överenskommelse
Arbetsplats: På plats i våra lokaler på Studentgatan 5, centrala Malmö
Sista dag att ansöka är 22 maj 2026
Sista dag att ansöka är 22 maj 2026
Clara Paul, Biträdande rektor
E-postadress: clara.paul@iris.se
Telefon: 072-456 75 70
Varmt välkommen med din ansökan!
