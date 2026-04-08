Iris söker provvakter i Katrineholm, Gnesta, Flen och Vingåker
Timanställning | Iris Hadar AB
Vill du bidra till en rättvis och trygg provmiljö för vuxenstuderande? Nu söker vi provvakter till våra distanselever i Katrineholm, Gnesta, Flen och Vingåker.
Om Iris
I över 100 år har Iris arbetat med individens utveckling. Idag erbjuder vi individanpassad utbildning och stödinsatser över hela Sverige bland annat inom SFI, kommunal vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser.
Iris är en del av Irisgruppen (tillsammans med Medlearn), en av Sveriges ledande aktörer inom vuxenutbildning och arbetsmarknadsstöd. Vår vision är att bidra till ett samhälle där fler når sin fulla potential.
Om rollen som provvakt
Som provvakt ansvarar du för att skapa en trygg, rättssäker och välfungerande provsituation för våra elever.
Dina arbetsuppgifter:Förbereda provtillfällen
Övervaka prov på plats
Säkerställa att regler följs
Hantera enklare administration före och efter prov
Stötta elever vid inloggning och digitala prov
Du samarbetar med vår provsamordnare och våra rektorer.
Ange gärna i din ansökan vilka orter du kan arbeta på. Det är möjligt att arbeta på samtliga orter då majoriteten av provtillfällena ej sammanfaller med varandra.
Vi söker dig som:Är noggrann, uppmärksam och ansvarsfull
Har hög integritet och ett rättvist förhållningssätt
Kan kommunicera tydligt och skapa trygghet
Är lugn, strukturerad och har tålamod
Trivs med självständigt arbete
Du är också bekväm med att arbeta digitalt då många prov genomförs på dator.
Krav:Möjlighet att arbeta på plats i kommunens lokaler
Tillgänglighet ca 1-3 dagar var 4-5 vecka (per ort)
Grundläggande datakunskaper
Meriterande:Erfarenhet av liknande arbete
Erfarenhet från skola/utbildning
Förmåga att hantera konfliktsituationer
Vana vid digitala provsystem
Kunskap om anpassningar och tillgänglighet
ÖvrigtTimanställning
Arbete sker på plats (ej distans)
Tillträde enligt överenskommelse
Urval sker löpande (tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag)
Sista dag att ansöka är 31 maj 2025
Kontakt
Har du frågor? Kontakta:
Jenny Westman, rektor jenny.westman@iris.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Iris Hadar AB
117 65 STOCKHOLM Jobbnummer
9842491