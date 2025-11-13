Iris söker pedagog till att undervisa i samhällsorientering på ukrainskt te
2025-11-13
I över 100 år har Iris arbetat med individens utveckling. Idag är uppdraget att erbjuda individanpassad utbildning och utveckling i hela landet. Iris arbetar brett med att stötta personer till att ta sitt nästa steg på arbetsmarknaden. Detta gör vi genom utbildning som SFI, kommunal vuxenutbildning och företagsutbildningar. Genom arbetsmarknadsinsatser och jobbmatchning samt genom utredningar och anpassningar. Iris är en del av Irisgruppen som är en av Sveriges ledande aktörer för effektiv utbildning och stödinsatser för vuxna. Irisgruppen, som består av verksamheterna Iris och Medlearn, har en omsättning på cirka 400 MSEK och drygt 550 anställda på 80 orter runtom i Sverige. Visionen är att realisera drömmar. Genom våra insatser där varje individ når sin fulla potential skapar vi ett bättre samhälle med minskad arbetslöshet och ökad integration. Iris eftersträvar jämn könsfördelning och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten. Se filmen om Iris, läs mer på iris.se och irisgruppen.se.
Iris söker pedagog till att undervisa i samhällsorientering på ukrainskt teckenspråkOm vår verksamhet
Iris Hadar AB bedriver vuxenutbildning i Malmö på uppdrag av Malmö stad, med inriktning mot personer med syn- eller hörselnedsättning inkluderat döva och blinda. Vi erbjuder SFI samt grundläggande och gymnasiala kurser.
Vårt mål är att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra elever inför nästa steg i livet. Vår verksamhet kännetecknas av hög kvalitet, stor flexibilitet och en fullständig individanpassning. Vi är en liten men erfaren verksamhet med lokaler centralt belägna i Malmö.
Om tjänsten
Iris Hadar söker nu en timanställd utbildare för att genomföra Samhällsorientering för nyanlända på ukrainskt teckenspråk. Uppdraget omfattar cirka 100 undervisningstimmar samt planeringstid enligt överenskommelse.
Om uppdraget
Samhällsorientering är en kurs som syftar till att ge nyanlända vuxna kunskaper om det svenska samhället, hur det fungerar och vilka rättigheter och skyldigheter som finns. Kursen genomförs på deltagarnas modersmål eller annat språk de behärskar, i detta fall ukrainskt teckenspråk.
Du kommer att undervisa vuxna deltagare i grupp på plats i våra lokaler. Vi är flexibla med upplägget av tider och dagar så att tjänsten ska gå att kombinera med eventuellt annat arbete som du har.
Innehållet i Samhällsorientering omfattar bland annat:
• Det svenska samhällets uppbyggnad
• Demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter
• Familjeliv och barns rättigheter i Sverige
• Arbetsliv, studier och vägar till etablering
• Hälso- och sjukvård samt välfärdssystem
• Att leva och bo i Sverige - praktisk och kulturell orientering
Material och pedagogiskt stöd finns tillgängligt.
Vi söker dig som:
• Behärskar ukrainskt teckenspråk mycket väl
• Kan kommunicera på svenskt teckenspråk eller svenska på en nivå som möjliggör planering tillsammans med hörande kollegor.
• Har en god förmåga att skapa trygga, inkluderande lärmiljöer.
• Är strukturerad och trygg i att planera, leda och genomföra undervisning.
Meriterande:
• Har erfarenhet av undervisning, handledning eller arbete med grupper, gärna inom vuxenutbildning eller folkbildning.
• Erfarenhet av att undervisa döva eller hörselskadade deltagare.
• Kunskap om migrations- eller integrationsarbete.
• Eftergymnasial utbildning inom pedagogik, utbildning, samhällsvetenskap eller närliggande område.
Om anställningen
• Tjänst: Timanställning/visstidsanställning
• Omfattning: ca 100 undervisningstimmar + planeringstid
• Start: Enligt överenskommelse
• Arbetsplats: På plats i våra lokaler på Studentgatan 5 i centrala Malmö.
• Sista dag att ansöka är 2025-12-05
• Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum.Kontaktperson
För frågor om tjänsten, kontakta:
Jenny Westman, Rektor
E-postadress: jenny.westman@iris.se
Telefon: 072-402 78 11
eller
Clara Paul, Biträdande rektor
E-postadress: clara.paul@iris.se
Telefon: 072-456 75 70Varmt välkommen med din ansökan!
• Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-12-05
