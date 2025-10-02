Iris söker lärare i SVA till sina klassrumskurser i Flemingsberg
2025-10-02
I över 100 år har Iris arbetat med individens utveckling. Idag är uppdraget att erbjuda individanpassad utbildning och utveckling i hela landet. Iris arbetar brett med att stötta personer till att ta sitt nästa steg på arbetsmarknaden. Detta gör vi genom utbildning som SFI, kommunal vuxenutbildning och företagsutbildningar. Genom arbetsmarknadsinsatser och jobbmatchning samt genom utredningar och anpassningar. Iris är en del av Irisgruppen som är en av Sveriges ledande aktörer för effektiv utbildning och stödinsatser för vuxna. Irisgruppen, som består av verksamheterna Iris och Medlearn, har en omsättning på cirka 400 MSEK och drygt 550 anställda på 80 orter runtom i Sverige. Visionen är att realisera drömmar. Genom våra insatser där varje individ når sin fulla potential skapar vi ett bättre samhälle med minskad arbetslöshet och ökad integration. Iris eftersträvar jämn könsfördelning och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten. Se filmen om Iris, läs mer på iris.se och irisgruppen.se.
Vi söker dig med genuint intresse för vuxenutbildning, pedagogik och utveckling
Brinner du för vuxenutbildning? Motiveras du av att skapa en positiv läromiljö och utbildningsupplevelse för dina elever? Då är detta jobbat för dig!
Uppdraget innebär att arbeta med klassrumsundervisning och individuell handledning för våra elever inom svenska och svenska som andraspråk på gymnasial nivå.
Du ansvarar för att utifrån våra styrdokument planera, genomföra och systematiskt kvalitetssäkra och utveckla undervisningen i en flexibel lärmiljö. Du arbetar med bedömning, betygssättning och dokumentation samt handleder elever utifrån individuella behov och upprättad studieplan. Du uppmuntrar elever till delaktighet, kreativitet och personlig omtanke.
Som person är du flexibel, kreativ, ansvarstagande och strukturerad. Du gillar att samverka och värdesätter goda relationer till elever, kollegor och vår uppdragsgivare.
Din profil
• Legitimerad/behörig lärare inom svenska som andraspråk på gymnasial nivå.
• Erfarenhet och starkt personligt engagemang för lärande och vuxenutbildning specifikt
• God datavana, erfarenhet av vuxenutbildning, digitalisering och undervisning av elever med annat modersmål än svenska är meriterande
Ytterligare information
Tjänsten är ett vikariat på heltid fr.o.m. 5 januari 2026 - 31 juli 2026.
Tillsättning sker enligt överenskommelse. Sista dag att ansöka är 2025-11-30. Urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Placeringsort: Elektronvägen 6, Huddinge.
Vid frågor kring tjänsten kontakta peter.selmeczi@iris.se
