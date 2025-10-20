Iris Hadar söker utbildare till Yrkesintroduktion för teckenspråkiga i Göt
2025-10-20
I över 100 år har Iris arbetat med individens utveckling. Idag är uppdraget att erbjuda individanpassad utbildning och utveckling i hela landet. Iris arbetar brett med att stötta personer till att ta sitt nästa steg på arbetsmarknaden. Detta gör vi genom utbildning som SFI, kommunal vuxenutbildning och företagsutbildningar. Genom arbetsmarknadsinsatser och jobbmatchning samt genom utredningar och anpassningar. Iris är en del av Irisgruppen som är en av Sveriges ledande aktörer för effektiv utbildning och stödinsatser för vuxna. Irisgruppen, som består av verksamheterna Iris och Medlearn, har en omsättning på cirka 400 MSEK och drygt 550 anställda på 80 orter runtom i Sverige. Visionen är att realisera drömmar. Genom våra insatser där varje individ når sin fulla potential skapar vi ett bättre samhälle med minskad arbetslöshet och ökad integration. Iris eftersträvar jämn könsfördelning och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten. Se filmen om Iris, läs mer på iris.se och irisgruppen.se.
Vill du realisera drömmar? Vill du skapa möjligheter för våra deltagare att komma vidare i sina liv? Våra deltagare har alla tagit ett stort steg för att komma närmare ett framtida arbete eller utbildning i och med att de vänt sig till oss. Du kommer vara en person som gör skillnad på riktigt, som kan bidra till att fler personer kommer ut i arbete eller i studier. Publiceringsdatum2025-10-20Om tjänsten
Vi söker utbildare till Iris uppdrag Yrkesintroduktion för teckenspråkiga till vår verksamhet i Göteborg. Målgruppen i detta är döva och gravt hörselskadade personer som är arbetssökande, funderar på att utbilda sig eller starta eget.
Dina arbetsuppgifter
Målgruppen i detta uppdrag är döva och gravt hörselskadade personer som är beroende av teckenspråk för sin kommunikation och har behov av anpassade insatser för att erhålla arbete. Som utbildare kommer du arbeta med planering, dokumentation och genomförande av stödjande insatser för att deltagarna ska nå sina mål. Detta innefattar bland annat studie- och yrkesvägledning, motiverande insatser såsom individuell handledning, undervisning och workshops. Som utbildare kommer du arbeta med planering, anskaffning och uppföljning av arbetsprövnings- och praktikplatser. Till din hjälp har du ett arbetslag med kollegor som har bred erfarenhet och stor kompetens av anpassade utbildningsinsatser.
Din profil
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med målgruppen döva och gravt hörselskadade. Då tjänsten genomförs på svenskt teckenspråk söker vi dig som behärskar det svenska teckenspråket full ut. En förutsättning är att du har erfarenhet av att planera och samordna aktiverande och motiverande insatser, ha dokumenterad erfarenhet av att vägleda personer mot studier och arbete, erfarenhet av anskaffning av arbetsprövnings- och praktikplatser samt besitta hör digital kompetens. Kunskap om personer inom målgruppen är en förutsättning för att du ska kunna arbeta hos oss.
Du har lätt för att skapa kontakt och underhålla relationer då du är lyhörd och smidig i kommunikation. Samtidigt som du har lätt för att påverka genom att skapa engagemang och motivera andra människor. Du är flexibel och kan anpassa dig när förutsättningar i arbetsuppgifter förändras, samtidigt du tar ansvar för din uppgift och för att nå deltagarens mål och Iris mål. Vi lägger vikt på personlig lämplighet för tjänsten. Meriterande om du är flerspråkig
Vidare söker vi dig som uppfyller något av följande kravprofiler:
• Minst (ett) 1 års erfarenhet av att, under de senaste fem åren, arbeta på heltid eller deltid (minst 50 % av heltid) med att vägleda vuxna, alternativt unga vuxna 16-25 år, mot arbete och studier samt. Minst (ett) 1 års erfarenhet av att, under de senaste fem åren, arbeta på heltid eller deltid (minst 50 % av heltid) med aktiverande och motiverande insatser (se modul 3) för målgruppen döva och gravt hörselskadade personer som är beroende av teckenspråk för sin kommunikation.
• Kunna kommunicera obehindrat på teckenspråk samt ha minst (ett) 1 års erfarenhet av att, under de senaste fem åren, arbeta på heltid eller deltid (minst 50 % av heltid) med målgruppen döva och gravt hörselskadade personer som är beroende av teckenspråk för sin kommunikation samt. Ha minst (ett) 1 års erfarenhet av att, under de senaste fem åren, arbeta på heltid eller deltid (minst 50 % av heltid) med att integrera personer med funktionsnedsättning i arbetslivet och ge förutsättningar för den arbetssökande att finna, få och behålla ett arbete.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en tjänst inom en ledande utbildningskoncern där vi arbetar över bolagsgränserna för att utbyta kunskap och driva utvecklingen framåt. Tillsammans skapar vi en lärande organisation som ständigt ökar sin totala kompetens, därför satsar vi på din kompetensutveckling. Vi värnar om en hållbar arbetsplats där alla ska känna arbetsglädje. Iris värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.
Ytterligare information
Annonsen avser timanställning på 50 - 100% med start snarast eller enligt överenskommelse.
Urval sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag så därför ser vi gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Sista ansökningsdag är 2025-22-30.
För frågor kring tjänsten kontakta Susann Aronsson - susann.aronsson@iris.se
eller Anna Huynh Anna.Huynh@iris.se
eller +46766778518 (Endast SMS/Videosamtal).
Ersättning

Fast månads- vecko- eller timlön
