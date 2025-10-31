Iris Hadar söker omställningscoach på timmar i Västmanland
2025-10-31
I över 100 år har Iris arbetat med individens utveckling. Idag är uppdraget att erbjuda individanpassad utbildning och utveckling i hela landet. Iris arbetar brett med att stötta personer till att ta sitt nästa steg på arbetsmarknaden. Detta gör vi genom utbildning som SFI, kommunal vuxenutbildning och företagsutbildningar. Genom arbetsmarknadsinsatser och jobbmatchning samt genom utredningar och anpassningar. Iris är en del av Irisgruppen som är en av Sveriges ledande aktörer för effektiv utbildning och stödinsatser för vuxna. Irisgruppen, som består av verksamheterna Iris och Medlearn, har en omsättning på cirka 400 MSEK och drygt 550 anställda på 80 orter runtom i Sverige. Visionen är att realisera drömmar. Genom våra insatser där varje individ når sin fulla potential skapar vi ett bättre samhälle med minskad arbetslöshet och ökad integration. Iris eftersträvar jämn könsfördelning och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten. Se filmen om Iris, läs mer på iris.se och irisgruppen.se.
Är du redo för en spännande utmaning med möjligheten att göra en verklig skillnad i människors liv? Vi utökar nu vårt team med fler passionerade och engagerade coacher inom omställning!
Med en ökning av nya deltagare och ett stärkt samarbete med ledande omställningsorganisationer, är vårt uppdrag viktigare än någonsin. Som en del av vårt team kommer du att spela en nyckelroll i att stödja individer genom deras omställningsprocess. I dagsläget söker vi coacher som vill jobba efter behov och på timmar. Kanske har du gått i pension och har du lång erfarenhet av coachning med intresset och viljan att bidra kvar?
Ditt uppdrag:
• Att coacha och vägleda deltagare mot deras nästa steg i karriären inklusive ny anställning, hitta en praktikplats, att starta eget eller påbörja en utbildning.
Vi söker dig som:
• Har relevant utbildning och erfarenhet av coaching eller liknande områden.
• Är en god lyssnare och kommunikatör, med förmågan att inspirera och motivera.
• Har en passion för att hjälpa andra och förmågan att se potential i varje individ.
• Är flexibel och kan resa inom länet.
• Har kunskap om den lokala arbetsmarknaden där du befinner dig.
• Har erforderlig kompetens för att genomföra coachning på ett professionellt sätt, inklusive kunskap om arbetsmarknaden och samhällets olika stödsystem så som arbetsförmedlingens olika tjänster, Försäkringskassan med mera.
Meriterande är erfarenhet av:
aktörer och aktuell lagstiftning som gäller arbetsmarknaden inom rehabiliteringskedjan samt erfarenhet av att samverka med dessa aktörer.
arbetslivsinriktad rehabilitering. och vill coacha arbetssökande med fysisk eller psykisk ohälsa.
Innan anställning påbörjas kommer du behöva verifiera din kompetens genom vidimerade utbildnings- och anställningsintyg.
Varför ska jag välja Iris som arbetsgivare?
Vi erbjuder en spännande och utvecklande tjänst inom affärsområdet Arbetsmarknad. Du kommer få arbeta självständigt men samtidigt erbjudas kollegialt stöd och kompetensutveckling. Vi på Iris Arbetsmarknad arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål - att stötta personer till att ta ett nästa steg på arbetsmarknaden.
Varmt välkommen till Irisgänget som erbjuder dig inkludering, mångfald, utvecklingsmöjligheter och arbetsglädje!
Vad är omställning?
Vårt omställningsstöd, finansierat av olika omställningsorganisationer, är utformat för att stödja individer som står inför arbetsbrist och/eller behöver omskola sig. Vi levererar både ordinarie omställningstjänster samt ett hälsoanpassat stöd som syftar till att möjliggöra för deltagarna att söka nytt arbete, starta eget företag, eller studera utifrån deras arbetsförmåga. Detta inkluderar en serie personliga möten, mellanliggande kontakter och aktiviteter designade för att stödja varje deltagares unika behov och förutsättningar.
Ytterligare information
Tjänsten är en visstidsanställning vid behov. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Urval sker löpande så vänta inte med din ansökan! Tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Sista ansökningsdag är 2025-12-05
För frågor kring tjänsten, kontakta omstallning@iris.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Iris Hadar AB
(org.nr 556396-0789) Jobbnummer
9582961