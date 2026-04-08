Iris Hadar söker lärare i svenska och engelska för nationella prov (timanst

Iris Hadar AB / Gymnasielärarjobb / Upplands Väsby Visa alla gymnasielärarjobb i Upplands Väsby
2026-04-08
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Iris Hadar AB i Upplands Väsby
, Täby
, Järfälla
, Stockholm
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Iris Hadar söker lärare i svenska och engelska för nationella prov (timanställning)
Katrineholm, Gnesta, Flen, Vingåker, Täby, Upplands Väsby, Nacka, Järfälla, Motala och Karlstad
Vill du bidra till rättssäker och kvalitativ bedömning inom vuxenutbildning? Nu söker vi legitimerade lärare i svenska och engelska för genomförande av nationella prov i våra provlokaler.
Om rollen
Som provlärare medverkar du i genomförandet av nationella prov på plats i våra lokaler. Uppdraget innebär ett viktigt ansvar för likvärdighet och kvalitet i bedömningen.
Arbetsuppgifter:Genomföra muntliga nationella prov enligt gällande riktlinjer
Säkerställa en trygg och rättssäker provsituation
Bedöma muntliga delprov enligt gällande riktlinjer
Samverka med provvakter, provsamordnare och rektor
Följa gällande riktlinjer för sekretess och hantering av provmaterial
OmfattningTimanställning
Arbete ca några timmar var 5:e - 10:e vecka
Genomförs på plats i någon av våra provorter
Ange gärna i din ansökan vilka orter du kan arbeta på.
KravLärarlegitimation i svenska och/eller engelska på gymnasienivå
Erfarenhet av undervisning inom aktuellt ämne
God kännedom om nationella prov och styrdokument
Vi söker dig som:Är noggrann och rättssäker i din bedömning
Har hög integritet och professionellt förhållningssätt
Är strukturerad och trygg i provsituationer
Kan samarbeta och kommunicera tydligt
Om Iris
I över 100 år har Iris arbetat med individens utveckling. Vi erbjuder individanpassad utbildning och arbetsmarknadsinsatser över hela Sverige. Iris är en del av Irisgruppen, en av Sveriges ledande aktörer inom vuxenutbildning.
ÖvrigtTillträde enligt överenskommelse
Urval sker löpande
Kontakt
Frågor? Kontakta:
Jenny Westman, rektorjenny.westman@iris.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Iris Hadar AB
(org.nr 556396-0789)
Lövholmsvägen 18 (visa karta
)
117 65 STOCKHOLM Jobbnummer
9842505