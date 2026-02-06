IPS-arbetsspecialist sökes till Psykosenheten i Södertälje
Region Stockholm / Sjukgymnastjobb / Södertälje Visa alla sjukgymnastjobb i Södertälje
2026-02-06
Vi söker nu en IPS-arbetsspecialist som vill vara med och forma framtidens psykosvård.
Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, bildar en ny verksamhet - Psykosvård Stockholm där alla öppenvårdsmottagningar och heldygnsvårdsavdelningar för patienter med psykossjukdom samlas inom den nya verksamheten.Publiceringsdatum2026-02-06Om företaget
Psykosenheten i Södertälje strävar efter hög flexibilitet, tillgänglighet och individanpassade insatser. Vi erbjuder mottagningsbesök och även hembesök vid behov. Enheten har två psykosteam som erbjuder behandling till patienter med kronisk psykossjukdom, samt ett team särskilt inriktat på att ta emot patienter som nyinsjuknat i psykos (NIP-teamet).
Hos oss arbetar psykologer, undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, kurator, arbetsterapeut och medicinska sekreterare.Om tjänsten
Psykosenheten söker en medarbetare som kan stötta och coacha patienter på mottagningen att få och behålla ett arbete eller påbörja studier. Du kommer arbeta enligt Individual placement and support metoden (IPS) och för att lyckas med ditt uppdrag behöver du kunna arbeta självständigt och samverka med det kliniska teamet samt med många olika arbetsgivare, verksamheter och myndigheter. Som IPS-arbetsspecialist har du möjlighet att påverka planeringen av ditt eget arbete och har variation i det dagliga arbetet. Mycket av arbetet sker utanför kontoret på till exempel arbetsgivarbesök och samverkansmöten.
Vem är du?
Du har en god förmåga att möta individer med komplexa behov och kan anpassa ditt bemötande utifrån varje persons unika situation. Du visar tillit till målgruppen och deras möjligheter till utveckling, och ditt förhållningssätt präglas av lugn, trygghet och lyhördhet.
Du trivs i ett arbete som är omväxlande och som till stor del sker i nära kontakt med omgivningen, där du samverkar med arbetsgivare och olika professionella aktörer. Du har lätt för att bygga förtroendefulla relationer och samarbeten, både med patienter och externa parter.
Med ett lösningsorienterat och flexibelt arbetssätt kan du hantera förändringar och anpassa insatser efter de omständigheter som råder, oavsett om de är kopplade till arbetsliv eller privat livssituation. Du arbetar gärna strukturerat och med stöd i evidensbaserade metoder, och drivs av att utvecklas och fördjupa din kompetens i din yrkesroll.Dina personliga egenskaper
Nyfikenhet och öppenhet
Du ser det som en rolig utmaning att leta och matcha arbetsplatser
Du har god samarbetsförmåga och tycker om att skapa relationer
Du har en förmåga att se varje persons individuella behov och styrkor och anpassar ditt bemötande och arbetssätt utifrån det.
Du har god förmåga i att planera, strukturera och prioritera ditt arbete. Kvalifikationer
Du är utbildad arbetsterapeut, socionom eller har likvärdig eftergymnasial utbildning.
Du har erfarenhet av att arbeta med arbetslivsinriktad rehabilitering. Kunskap om arbetsmarknadspolitiska åtgärder, socialförsäkringssystemet samt hur samhällets stöd är uppbyggt och fungerar kring dessa individer är av stor vikt. Erfarenhet av målgruppen är också önskvärt.
Meriterande
Tidigare erfarenhet om Individanpassat stöd (IPS)
B-körkort
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Anställningen är en projektanställning på 1 år, med möjlighet till förlängning.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/879". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Psykosvård Stockholm, Psykosenheten Södertälje Kontakt
Åsa Livner, Enhetschef 08-12367717 Jobbnummer
9727068