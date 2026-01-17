Investor Relations Assistant - skapa ett nytt Ukraina!
2026-01-17
Är du student med ett hjärta för demokrati och ett genuint intresse för aktier och ekonomisk förvaltning? Vi söker nu en dedikerad person som vill kombinera sitt intresse för affärer med ett meningsfullt syfte: att stärka Ukraina genom att bygga landets största bygghandelskedja.
OM TJÄNSTEN
Vår kund är en aktör som kommit en bra bit på sin resa. Med över 700 aktieägare och en daglig försäljning på plats i Ukraina, arbetar de aktivt med att skapa en kedja av bygghandlare som ska utgöra ryggraden i landets återuppbyggnad. Arbetet handlar om mer än bara investeringar - det handlar om att vara en kraft för demokrati i Europa.
I rollen som informatör och säljare blir du rösten utåt. Ditt fokus är att hantera den stora strömmen av intressenter som dagligen söker information. Du kommer att arbeta med varma leads (personer som själva lämnat sina uppgifter) samt bearbeta tidigare intressenter.
Du erbjuds
• Utbildning: En unik chans att lära dig om investeringar och affärsjuridik i praktiken.
• Arbetsplats: Härlig miljö på ett kontor på Gärdet med goda möjligheter till personlig utveckling.
• Omfattning: Deltid på ca 3-5 dagar i veckan.
Dina arbetsuppgifter
• Ringa upp intressenter som visat intresse för projektet
• Berätta om projektets framgångar, de juridiska ramverken och vikten av arbetet i Ukraina
VI SÖKER DIG SOM
• Är studerande: Du läser på eftergymnasial nivå (gärna ekonomi eller juridik).
• Har hjärta för Ukraina: Du tar ställning för Ukraina och förstår det moraliska och demokratiska värdet i projektet.
• Är kommunikativ: Du är pratglad och trivs att samtala med andra, är välformulerad och förtroendeingivande.
• Har flytande språkkunskaper i svenska och engelska.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av telefonvana eller försäljning.
• Ett intresse för börs och investeringar.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Social & orädd
• Självgående & informativ
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Ersättning
