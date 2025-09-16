Investeringsstrateg till Teknik- och fastighetsförvaltningen
2025-09-16
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.
Teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för kommunens lokaler och fastigheter, hela vägen från planering av nybyggnadsprojekt till förvaltning och daglig drift. Vi ansvarar även för skötsel och utbyggnad av vatten och avlopp samt driftservice såsom städning, markservice, transport- och fordonsservice. Vårt mål är att bygga och förvalta hållbart och klimatsmart för att säkerställa en trygg och säker miljö för Botkyrkaborna. Vi levererar dricksvatten av god kvalitet och har miljöfrågorna i fokus. Vi är cirka 300 medarbetare som i våra olika funktioner arbetar med lösningar utifrån medborgarens fokus.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vill du vara med och utveckla framtidens samhällsfastigheter i Botkyrka? Som investeringsstrateg får du en central och långsiktig roll i arbetet med att planera, analysera och styra kommunens investeringar.
Du tar fram underlag som ger ledning och nämnd en tydlig bild av investeringsportföljen och de prioriteringar som bäst möter verksamheternas och kommunens mål.
Rollen kombinerar strategiska analyser med operativt arbete nära verksamheten. Du följer upp investeringsportföljen, arbetar i ekonomisystem och Excel för att ta fram underlag och nyckeltal, och bidrar till att göra ekonomiska frågor begripliga och användbara i det dagliga arbetet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
- ansvara för budgetering, prognoser, rapportering och analys utifrån ett investeringsperspektiv
- övervaka investeringsprojekt och säkerställa att de följer tidplan, budget och kvalitet
- utföra investeringskalkyler och ta fram nyckeltal som stöd för beslut
- sammanställa rapporter och skriva beslutsunderlag till ledning, nämnd och styrgrupper
- utveckla processer, system och verktyg för planering, uppföljning och rapportering
- ge rådgivning och operativt stöd till projektledare och chefer i finansiella frågor.
Som investeringsstrateg blir du en nyckelperson i att förena ett övergripande helhetsperspektiv med konkret stöd nära verksamheten. Här får du möjlighet att bidra till ekonomisk hållbarhet och långsiktiga värden i kommunens fastighetsportfölj, samtidigt som du påverkar samhällsutvecklingen i en växande kommun.
Vi erbjuder dig
Du blir en del av fastighetsavdelningen där vi tillsammans utvecklar och förvaltar de samhällsfastigheter som är viktiga i människors vardag, såsom skolor, förskolor och vård- och omsorgsboenden. Hos oss arbetar fastighetschef, ekonomicontrollers, lokalstrateger och förvaltarchefer tätt tillsammans för att skapa långsiktigt hållbara lösningar. Vi står inför spännande utmaningar kopplade till befolkningsutveckling, klimatomställning och behovet av moderna och effektiva lokaler. Som investeringsstrateg blir du en viktig del i att möta dessa utmaningar med helhetsperspektiv och ekonomisk styrning.
Vi erbjuder dig en arbetsplats där du får möjlighet att utvecklas både i din profession och som person. Hos oss finns goda möjligheter till kompetensutveckling, flexibla arbetssätt och stöd i att balansera arbete och fritid. Du får arbeta i en kommun med stort samhällsengagemang, där ditt bidrag gör konkret skillnad för både verksamheter och medborgare. Här får du vara med och bygga framtidens Botkyrka, en plats för alla.
Du som söker till oss
Vi söker dig som har en akademisk examen inom fastighetsekonomi, ekonomi eller annan relevant inriktning. Du har erfarenhet av att arbeta med strategiska investeringar, budgetarbete, prognoser och investeringsanalyser. Din bakgrund gör att du kan ta fram kvalificerade underlag för både ledning och politiska organ och arbeta tryggt med avancerade kalkyler och dataanalys.
Övriga krav:
- Erfarenhet av att utveckla investeringsportföljer och ta fram beslutsunderlag.
- Erfarenhet av att skapa avancerade kalkyler, dataanalys och modellering i Excel.
- Erfarenhet av professionell kommunikation i tal och skrift på svenska.
Vi ser det som meriterande om du har:
- Erfarenhet av projektledning inom fastighets- eller systemutvecklingsprojekt.
- Erfarenhet av upphandling och LOU.
- Erfarenhet av att arbeta i komplexa organisationer.
- Erfarenhet av fastighetssystem och digitala analysverktyg, exempelvis Pythagoras, Agresso, Antura eller Proceedo.
- Erfarenhet av Qlik Sense (skripthantering, visualisering, QMC)
- B-körkort.
Som investeringsstrateg behöver du vara strukturerad och kunna hålla ihop komplexa processer med många parallella delar. Du planerar, prioriterar och följer upp arbetet på ett sätt som gör att investeringar, analyser och beslutsunderlag håller hög kvalitet och bidrar till långsiktiga mål. Rollen kräver också att du är samarbetsorienterad och kan arbeta nära olika funktioner inom kommunen, exempelvis lokalstrateger, controllers och ledning. Genom att dela kunskap, samordna insatser och skapa gemensamma lösningar säkerställer du att investeringarna möter både verksamheternas och kommunens behov. För att lyckas i uppdraget är det även viktigt att du är relationsskapande. Du bygger förtroendefulla kontakter internt och externt, och kan kommunicera komplexa ekonomiska frågor på ett tydligt och pedagogiskt sätt - från verksamhetsnivå till politiska beslutsfattare Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TFN/2025:00277". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Botkyrka kommun
(org.nr 212000-2882) Arbetsplats
Botkyrka kommun, Teknik- och fastighetsförvaltningen Kontakt
Gustavo Peralta gustavo.peralta@botkyrka.se 0701870893 Jobbnummer
9512438