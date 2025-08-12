Investeringsrådgivare till framgångsrikt bolag inom kapitalförvaltning
2025-08-12
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
, Uppsala
, Sigtuna
, Västerås
, Upplands Väsby
Vill du arbeta som Investeringsrådgivare/Wealth Manager i en organisation som ständigt överträffar branschindex? Har du ett starkt affärsdriv och brinner för att skapa värde för dina kunder? Nu söker vi både juniora och seniora investeringsrådgivare som vill ta nästa steg i sin karriär!
Var? Gävle med omnejd När? Start så snart som möjligt med hänsyn till uppsägningstid Anställningsform? Direktanställning hos vår klient
Om vår klient
År efter år fortsätter vår klient att krossa branschindex, och de senaste åren har de lyckats leverera ungefär dubbla avkastningen till sina investerare jämfört med förväntan hos branschkollegorna.
Deras unika upplägg skapar både ett väldigt attraktivt erbjudande, och stort förtroende hos investerarna.
Tack vare duktiga och drivna kollegor, en kultur som präglas av personlig utveckling, hårt arbete och nöjda kunder, expanderar de nu i snabb takt. Därför söker de nu dig som vill ansluta till deras team av investeringsrådgivare och vara med på tillväxtresan och fortsätta slå rekord år efter år.
Om kulturen
"Kollegan är det viktigaste vi har", är ett sätt man skulle kunna beskriva kulturen. Idag har de lyckats bygga en miljö där kollegorna mår bra, trivs, får rätt förutsättningar att lyckas, och kan ta stort ägandeskap över sin prestation.
De satsar stort på personlig utveckling, särskilt inom försäljning och finans, och de är måna om att ta väl hand om varje medarbetare som kommer in. Resultatet har blivit att kollegorna stannar kvar länge.
För att trivas här krävs det att du matchar kollegornas höga driv, är tävlingsinriktad men vill vinna tillsammans, har ett growth mindset och hela tiden vill utvecklas, har höga ambitioner, och att du vill bli bäst på det du gör.
De erbjuder dig
En plats i ett engagerat och högpresterande gäng där man tar hand om varandra, i ett bolag där kollegorna stannar kvar länge
Branschledande produkt
Kontinuerlig vidareutveckling i världsklass inom försäljning och finans
Fast lön och ett generöst provisionsupplägg
Om rollen
Rollen som Investeringsrådgivare har ett starkt säljfokus, och din uppgift är att hjälpa kundgrupperna förmögna privatpersoner, entreprenörer & företag att välja rätt kapitalförvaltning och få deras pengar att växa.
Vem är du?
Idag arbetar du gärna med konceptuell, konsultativ eller komplex försäljning, och är en högpresterare som kan uppvisa goda säljresultat.
Du har ett intresse för investeringsrådgivning och finans
Det är meriterande, men inget krav, ifall du är en junior eller senior Investeringsrådgivare sedan tidigare med Swedsec rådgivarlicens
För att lyckas i rollen och trivas i miljön, söker vi dig som...
Kan uppvisa höga säljresultat i nuvarande/tidigare roller
Har god telefonvana
Har ett starkt inre driv och en vilja att prestera
Är självgående och tar stort ägandeskap över dina resultat
Har ett genuint intresse för finans/investeringar
Är förtroendeingivande och besitter en god social förmåga
Du älskar att göra affärer och söker en plats där du kan fortsätta växa
Du behöver inte ticka alla boxar, utan din inställning och personlighet kommer vara avgörande för din framgång!
Har vi ringat in din person? Kul!
Välkommen in med din ansökan så pratar vi mer! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Delta Consulting AB
(org.nr 559144-8575), https://www.deltaconsulting.se/ Kontakt
Max Frodig max@deltaconsulting.se Jobbnummer
