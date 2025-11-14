Investerings- och etableringsansvarig till Business Region Örebro
Örebro kommun / Administratörsjobb / Örebro Visa alla administratörsjobb i Örebro
2025-11-14
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örebro kommun i Örebro
, Kumla
, Nora
, Ljusnarsberg
eller i hela Sverige
Vill du vara med och forma framtidens investeringar i en av Sveriges mest dynamiska regioner?
Har du ett affärsdriv, ett strategiskt sinne och en naturlig förmåga att bygga starka relationer med investerare och företag? Då kan du vara vår nya kollega. Publiceringsdatum2025-11-14Om tjänsten
Arbetsuppgifterna innebär att du arbetar uppsökande med marknadsföring av Örebroregionen i enlighet med planerade fokusområden där regionen har sina styrkor inom bland annat logistik, industri och totalförsvar. Arbetet spänner över allt från mark och exploateringsfrågor till uppsökande aktiviteter hos fastighetsutvecklare och bolag med nationell likväl som internationell arena. Du kommer att ingå i ett team där du tillsammans med övriga kollegor paketerar erbjudanden och får möjlighet att representera Business Region Örebro i nationella och internationella sammanhang.
Exempel på arbetsuppgifter:
• identifiera investeringsmöjligheter och driva uppsökande arbete mot potentiella aktörer både nationellt och internationellt
• utveckla, paketera och presentera regionala affärsmöjligheter för olika målgrupper
• genomföra etableringsprocesser och projektleda tillsammans med berörda kommuner, från första möte till genomförd etablering
• bygga och vårda starka relationer med företag, kommuner, myndigheter och relevanta aktörer
• representera Business Region Örebro i nätverk, på mässor och i nationella/internationella sammanhang
Om arbetsplatsen
Business Region Örebro är länets investeringsfrämjande verksamhet som bygger på partnerskap mellan dess 12 kommuner samt Region Örebro län. Vi är en liten verksamhet i ständig förändring där du som medarbetare förväntas delta och bidra till dess utveckling.
Tjänsten är placerad på Näringslivsavdelningen vid Örebro kommun
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.Kvalifikationer
För att lyckas i denna roll har du ett naturligt intresse för näringslivs- och samhällsutveckling i stort. Du arbetar gärna i team med andra, är relationsskapande och du motiverar andra för att nå gemensamma mål. För att lyckas behöver du vara en nyfiken, prestigelös, och initiativrik person som uppskattar ett omväxlande arbete. Du är engagerad och gillar att hålla presentationer och då arbetet under vissa perioder kräver resor förväntas en viss flexibilitet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• akademisk examen eller motsvarande utbildning inom relevant område
• erfarenhet av investerings-/etableringsarbete, näringslivsutveckling, projektledning, mark/exploatering eller försäljning
• mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
• B-Körkort
Meriterande:
• erfarenhet av att arbeta med etablerings-/investeringsprocesser
• erfarenhet av internationella affärsrelationer
• förmåga att bygga större nätverk, utveckla och fördjupa relationer i dessa
• erfarenhet från liknande uppdrag inom kommunal/offentlig sektorTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
Personlighets-och kapacitetstester kan komma att användas som en del av urvalsarbetet.
Intervjuer sker i vecka 2. Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 7 december.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro kommun
(org.nr 212000-1967), http://www.orebro.se Arbetsplats
Örebro Kommun Jobbnummer
9605032