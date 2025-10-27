Inventeringspersonal 12 personer - Extrajobb dec / jan - Lön via Swish

Catch Me AB (publ) / Butikssäljarjobb / Årjäng
2025-10-27


Extrapersonal sökes för inventering via Catch Me-appen!
12 personer söks. Inventeringarna kommer ske under dec / jan.
Ladda ner vår app gratis för att göra det digitala testerna så du är startklar:
Gå in appstore / google play och sök upp Catch Me eller via vår hemsida, tryck på ladda ner.
Appstore länk: https://apps.apple.com/us/app/catch-me/id6474139947
Google Play länk: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.catchme.catchme&pli=1
eller via, www.catchme.se --> arbetstagare / (klicka på "Ladda ner Catch Me") så kommer du till Appstore / Goolgle play
Är du noggrann, flexibel och söker ett extrajobb? Då har vi den perfekta möjligheten för dig! Catch Me söker nu extrapersonal för inventeringsuppdrag hos en av våra kunder.

Publiceringsdatum
2025-10-27

Dina arbetsuppgifter
Delta i inventering och registrering av varor
Säkerställa att all information registreras korrekt
Bidra till att uppnå hög kvalitet och noggrannhet i hela processen

Vi söker dig som:
Är noggrann och har ett öga för detaljer
Är flexibel och kan arbeta på olika tider
Är ansvarstagande och kan arbeta självständigt eller i team
Erfarenhet av liknande arbete är meriterande men inget krav

Så fungerar det: För att bli tilldelad uppdrag behöver du registrera dig i Catch Me-appen och genomföra våra digitala tester. Utifrån dina resultat och kvalifikationer matchas du sedan automatiskt med passande uppdrag, vilket gör att du inte behöver ansöka om jobben själv - vi gör matchningen åt dig!
Ladda ner Catch Me-appen idag och börja arbeta när det passar dig!
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team!
Har du frågor?
Kontakta Malin som är ansvarig på: malin.engstrom@catchme.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Registering i Catch Me 's app
E-post: malin.engstrom@catchme.se

Arbetsgivare
Catch Me AB (publ) (org.nr 559391-6264)
Älverudsvägen (visa karta)
672 41  TÖCKSFORS

Arbetsplats
Catch Me AB

Kontakt
Rekryteringsansvarig
Malin Engström
malin.engstrom@catchme.se
0730291480

Jobbnummer
9576498

