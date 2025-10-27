Inventeringspersonal 12 personer - Extrajobb dec / jan - Lön via Swish
2025-10-27
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
, Malmö
, Västervik
, Gotland
, Linköping
Extrapersonal sökes för inventering via Catch Me-appen!
12 personer söks. Inventeringarna kommer ske under dec / jan.
Ladda ner vår app gratis för att göra det digitala testerna så du är startklar:
Gå in appstore / google play och sök upp Catch Me eller via vår hemsida, tryck på ladda ner.
Appstore länk: https://apps.apple.com/us/app/catch-me/id6474139947
Google Play länk: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.catchme.catchme&pli=1
eller via, www.catchme.se
--> arbetstagare / (klicka på "Ladda ner Catch Me") så kommer du till Appstore / Goolgle play
Är du noggrann, flexibel och söker ett extrajobb? Då har vi den perfekta möjligheten för dig! Catch Me söker nu extrapersonal för inventeringsuppdrag hos en av våra kunder.Publiceringsdatum2025-10-27Dina arbetsuppgifter
Delta i inventering och registrering av varor
Säkerställa att all information registreras korrekt
Bidra till att uppnå hög kvalitet och noggrannhet i hela processen
Vi söker dig som:
Är noggrann och har ett öga för detaljer
Är flexibel och kan arbeta på olika tider
Är ansvarstagande och kan arbeta självständigt eller i team
Erfarenhet av liknande arbete är meriterande men inget krav
Så fungerar det: För att bli tilldelad uppdrag behöver du registrera dig i Catch Me-appen och genomföra våra digitala tester. Utifrån dina resultat och kvalifikationer matchas du sedan automatiskt med passande uppdrag, vilket gör att du inte behöver ansöka om jobben själv - vi gör matchningen åt dig!
Ladda ner Catch Me-appen idag och börja arbeta när det passar dig!
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team!
Har du frågor?
Kontakta Malin som är ansvarig på: malin.engstrom@catchme.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Registering i Catch Me 's app
E-post: malin.engstrom@catchme.se Arbetsgivare Catch Me AB (publ)
371 47 KARLSKRONA Arbetsplats
Catch Me AB Kontakt
Rekryteringsansvarig
Malin Engström malin.engstrom@catchme.se 0730291480 Jobbnummer
9576536