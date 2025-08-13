Inventeringsmedarbetare till matbutiker i Stockholmsområdet
2025-08-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vill du bli en del av ett team i en spännande och fartfylld bransch?
Vi på Storesupport by Job&Talent samarbetar med några av Sveriges mest välkända butikskedjor och erbjuder bemanning vid både akuta och planerade behov. Just nu söker vi dig som är noggrann, ansvarstagande och trivs med ett omväxlande arbete - med fokus på inventering. Arbetsuppgifter
Som inventeringsmedarbetare kommer du att arbeta hos alla våra kunder inom dagligvaruhandeln i Stockholms län. Vi erbjuder dig chansen att arbeta i flera olika butiker- och kedjor som ger dig en bred och värdefull kompetens inom dagligvaruhandeln. Du kommer att ingå i ett team där ni gemensamt har ansvaret att inventera samtliga artiklar i kundens butik. De finns även möjlighet att vara involverad i den dagliga driften av butiken som innefattar varuplock och kassaarbetePubliceringsdatum2025-08-13Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är organiserad, noggrann och effektivt arbetar på ett systematiskt sätt. Du trivs med att arbeta självständigt och inventerar på ett strukturerat sätt. Erfarenhet av större inventeringar är en fördel, men är inte ett krav. När du arbetar ute hos våra kunder finner du dig snabbt i din roll och agerar professionellt. För dig kommer service naturligt och du förstår att kunderna är de viktigaste personerna i butiken och visar det genom att bemöta dem på ett professionellt sätt.
Krav
Tjänsten kräver att du har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%. Exempel på annan huvudsaklig sysselsättning är studier på minst halvfart (50%), eget företag, deltidsanställning, pensionär eller att du är elitidrottare. Du kommer behöva uppvisa intyg på din huvudsakliga sysselsättning innan eventuell anställning för denna tjänst.
Anställningsform
Som extraanställd hos oss lägger du själv in din tillgänglighet vecka för vecka. Du ska ha möjlighet att arbeta en till två dagar i veckan, främst måndag-torsdag mellan kl. 07:00-14:00. Ditt schema kommer att bestå av såväl planerade som akuta arbetspass vilket ställer höga krav på din flexibilitet och tillgänglighet.
Om Storesupport by Job&Talent
Storesupport är en del av Job&Talent, en av de snabbast växande aktörerna inom rekryterings- och bemanningsbranschen globalt, med huvudkontor i Madrid och verksamhet på de största europeiska marknaderna, USA och Sydamerika. Job&Talent erbjuder kvalitativa rekryterings- och bemanningstjänster inom bland annat logistik, industri, bygg, event, administration och detaljhandel. I Sverige sysselsätter vi årligen 10 000 medarbetare och omsätter 1,8 miljarder kronor. Så ansöker du
Vi kan tyvärr inte hantera ansökningar via mejl, vänligen sök via vårt ansökningsformulär nedan. Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att aktuella kandidater inte har en bakgrund som är oförenlig med den aktuella tjänsten.
Är du intresserad?
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas allt eftersom så skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Storesupport Bemanning AB
(org.nr 556655-9422), http://storesupport.se/ Arbetsplats
Storesupport Kontakt
Madeleine madeleine.lammers@jobandtalent.com Jobbnummer
9456656