Introduktionshandläggare - Socialtjänst - ekonomiskt bistånd
Uppsala kommun, Socialtjänst - ekonomiskt bistånd / Administratörsjobb / Uppsala Visa alla administratörsjobb i Uppsala
2026-01-07
Välkommen till arbetsmarknadsförvaltningen. Här arbetar vi med arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd, vuxenutbildning, konsumentfrågor och introduktion av nyanlända. Målet är att alla ska erbjudas möjlighet till egen försörjning. Därför arbetar vi nära näringslivet och arbetslivets parter för att öka möjligheten för personer att etablera sig på arbetsmarknaden.
Har du erfarenhet av att ta emot och bosätta nyanlända samt personer som omfattas av massflyktsdirektivet? Är du dessutom en stjärna på dokumentation och administrativa arbetsuppgifter? Då kan det här jobbet vara för dig!
Avdelning socialtjänst- ekonomiskt bistånd inom arbetsmarknadsförvaltningen består av mottagningen, sex utredningsenheter, administration och service samt verksamhetsnära stöd. Avdelningens huvudsakliga uppgift är att stötta den enskilde till egen försörjning och utreda rätten till ekonomiskt bistånd i både nya och löpande ärenden. Myndigheten bedriver utvecklingsprojekt och arbetar kontinuerligt med metodutveckling. Vår uppgift är en rättssäker handläggning, ett gott bemötande och stöd till egen försörjning.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som introduktionshandläggare arbetar du med att stödja nyanlända som anvisats till kommunen enligt olika mottagningsformer (ABO/Kvot, LMA och Massflykt). Ditt uppdrag är att säkerställa en fungerande bosättning och introduktion i kommunen.
Arbetsuppgifterna omfattar:
• Ta emot, dokumentera och hantera anvisningar från myndigheter inom fastställda tidsramar.
• Planera och delta i mottagningen av personer som anvisas till kommunen.
• Föra listor, uppdatera register, beställa möbler, hantera nycklar samt samordna med olika interna och externa aktörer.
Du förväntas också delta i enhetens löpande arbete, bevaka inkommande ärenden via mejl och samverka tätt med kollegor, gruppledare och enhetschef.Publiceringsdatum2026-01-07Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasiekompetens, erfarenhet av dokumentation och administrativt arbete. Arbetet kräver att du har B-körkort. Du behöver även ha mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.
Meriterande för tjänsten:
• utbildning i motiverande samtal
• erfarenhet av att arbeta med nyanlända och personer som omfattas av Massflyksdirektivet
• kännedom om Bosättningslagen samt socialtjänstlagen
• språkkunskaper utöver svenska och engelska
• kunskaper i LIfecare
• kunskaper i excel.
Som person är du flexibel och har lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter. Du tar initiativ och sätter igång aktiviteter för att uppnå resultat. Vidare planerar, organiserar och prioriterar du ditt arbete på ett effektivt sätt. Jobbet passar dig som samarbetar och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Sureya Saglam, enhetschef, 018-727 57 33.
Facklig företrädare: Vision, Tommy Törnberg, 018-727 17 44.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 68 24.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-14
Sista dag att ansöka är 2026-01-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AMN-2026-00014". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala kommun
(org.nr 212000-3005) Arbetsplats
Uppsala kommun, Socialtjänst - ekonomiskt bistånd Kontakt
Enhetschef
Sureya Saglam 018-727 57 33 Jobbnummer
9671917