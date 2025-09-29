Intresserad av försäljning? Vi växer - innesäljare till Globen
2025-09-29
Nu söker vi innesäljare till vårt kontor i Stockholm - nära Globen
Vill du arbeta med företagsförsäljning och samtidigt representera välkända varumärken inom områden som hållbarhet, ledarskap och teknik? Pauser Media söker nu nya medarbetare till vårt säljteam i Stockholm.
I rollen arbetar du med telefonbaserad B2B-försäljning där du erbjuder digitala tjänster, abonnemang och kunskapstjänster till chefer och beslutsfattare inom både privat och offentlig sektor. Våra produkter består av digitala nyhetstjänster och facktidningar som ger strategisk insikt.
Du får en trygg grundlön enligt kollektivavtal samt provision från första försäljningen. Vi ger dig utbildning, stöd och verktyg för att lyckas - oavsett om du är ny inom försäljning eller har tidigare erfarenhet.
Det här erbjuder vi:
Fast lön + provisionsmodell utan övre gräns.
Säljutbildning och kontinuerlig coachning.
Gemenskap, tävlingar och gemensamma aktiviteter.
Heltid måndag-fredag, inga helgarbeten.
Publiceringsdatum2025-09-29Dina arbetsuppgifter
Arbeta mot gemensamma mål tillsammans med ditt team.
Genomföra uppsökande försäljning via telefon.
Skapa och utveckla kundrelationer.
Representera Pauser Media på ett professionellt sätt.
Vi söker dig som:
Är social, engagerad och gillar att bygga förtroende.
Har god kommunikativ förmåga och trivs med att samarbeta.
Talar och skriver svenska obehindrat.
Har viljan att utvecklas - tidigare säljerfarenhet är ett plus men inget krav.
Ansökan: Skicka din ansökan till: rekrytering@pausermedia.se
Urval sker löpande - vänta inte med att söka!
Om Pauser Media:
Pauser Media är ett medieföretag som levererar strategisk kunskap till beslutsfattare. Vi ger ut tidningarna och nyhetstjänsterna Techtidningen, Kvalitetsmagasinet, Miljö & Utveckling, Vd-tidningen, Kvalitetsvård och Hållbart samhällsbyggande. Vi arrangerar även ett stort antal konferenser varje år.
Vi har kontor i Stockholm och Lund och sysselsätter idag ett 40-tal personer.
Stockholmskontoret ligger på Rökerigatan 19, Johanneshov, med närhet till tunnelbanan Globen och bussar från Gullmarsplan.
Frågor? Kontakta Gina Wallin, Chef Verksamhetsstöd, på 08-51795517. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
E-post
E-post: rekrytering@pausermedia.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Stockholm". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pauser Media AB
(org.nr 556419-7761), https://www.pausermedia.se/om-oss/ Kontakt
Chef Verksamhetsstöd
Gina Wallin rekrytering@pausermedia.se 08-517 955 17 Jobbnummer
9529972