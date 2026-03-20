Intresserad av fältarbete? Enköpings fältgrupp söker medarbetare
Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga?
Hos oss på Socialförvaltningen i Enköpings kommun arbetar vi tillsammans för att hjälpa Enköpingsbor som på olika sätt befinner sig i svåra och utsatta livssituationer.
Vi har en nära ledning och arbetar hela tiden aktivt med utveckling av organisationen. Som grund i vårt förhållningssätt har vi valt att ha motiverande samtal (MI) för dem vi är till för. En del av vår ledningsstruktur är att vi arbetar i tvärteam mellan avdelningarna. Med cirka 200 medarbetare på förvaltningen har vi goda förutsättningar för en välfungerande intern samverkan.
For oss är du som medarbetare vår viktigaste resurs och vi vill att du ska trivas på din arbetsplats. Vi är varandras arbetsmiljö och strävar efter ett klimat som präglas av våra värdeord: ansvar, delaktighet, utveckling, rättssäkerhet, samverkan och bemötande.
Vill du arbeta brottsförebyggande, trygghets- och relationsskapande med barn och unga?
Då kanske det dig vi söker!
I fältverksamheten arbetar vi förebyggande och kartläggande med barn och ungdomar 10-19 år, deras familjer och nätverk.
Syftet med fältverksamhet är att tillsammans med andra, skapa så goda förutsättningar som möjligt för barn och ungdomar att utvecklas i positiv riktning, men även att stötta de som behöver extra stöd och insatser att få rätt hjälp i ett tidigt skede.
Fältverksamheten är omvärldsbevakande och trygghetsfrämjande. Du arbetar både uppsökande och med systematisk samverkan såväl inom den egna förvaltningen som med externa verksamheter och organisationer exempelvis skola, polis, fritidsverksamhet och civilsamhället.
Arbetet är schemalagt till dagar och kvällar, både vardag och helg. Du kommer arbeta fysiskt i de miljöer där barn och ungdomar börjar forma sin självständighet och vuxenidentitet. Det vill säga på gator och torg, i skolor, på fritidsgårdar, idrottsanläggningar och andra platser där ungdomar finns.
Relationerna med barn och ungdomar bygger på frivillighet, tillit och respekt.Kvalifikationer
Det är viktigt att du är en person som kan fungera som en brobyggare mellan individen, familjen och samhället. Du behöver se din roll i samverkansprocesser och vara trygg att ta egna beslut i en verksamhet som är i ständig förändring utifrån de behov som identifieras.
Flerspråkighet ser vi som en mycket värdefull tillgång tillsammans med erfarenhet av mångkulturellt arbete.
B körkort ett krav precis som eftergymnasial utbildning i form av beteendevetare, socionom, polis, socialpedagog eller likvärdig kompetens.
Om du ser att detta passar in på dig: -Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Det är av yttersta vikt att kunder och klienter inom socialförvaltningens verksamheter kan känna trygghet i den omsorg som kommunen har ansvar för. Därför måste du visa upp ett utdrag från belastningsregistret innan erbjudande om anställning. Handläggningstiden för ett utdrag är cirka tre veckor och du beställer det själv via polisens webbplats. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du går vidare i rekryteringsprocessen. Utdraget ska vara oöppnat och inte äldre än 6 månader.
Beställ ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Vi använder verksamhetssystemet Life Care. Av säkerhetsskäl kräver Life Care att alla som använder systemet loggar in med e-legitimationen Freja eID+. För att du som anställd ska kunna använda systemet behöver du skaffa Freja eID+. Du får mer information vid en eventuell intervju.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken för ansökan.
Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter så finns mer information på vår hemsida.
För dig som har skyddad identitet så finns information om hur du söker tjänsten här: https://enkoping.se/underwebbar/jobb-och-karriar-i-enkoping/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C314263". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Enköpings kommun
(org.nr 212000-0282) Arbetsplats
Enköpings kommun Socialförvaltningen Kontakt
Avdelningschef
Elin Thisner elin.thisner@enkoping.se 0171-62 52 04 Jobbnummer
9811151