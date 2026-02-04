Intresserad av att jobba som undersköterska på IVA under sommaren 2026?
2026-02-04
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jämtland Härjedalen, Intensivvård i Östersund
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen - en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
Vi på intensivvårdsavdelningen ser fram emot att få välkomna dig som vill arbeta hos oss sommaren 2026!
Vi driver en allmän intensivvårdsavdelning och vårdar svårt sjuka och allvarligt skadade patienter i alla åldrar, även barn. Verksamhet bedrivs dygnet runt. Varje år har vi ca 2 000 patienter, varav ca 600 är intensivvårdspatienter. Övriga är bland annat postoperativa patienter samt CVK- och epidural-kateterinläggningar.
Som undersköterska/omvårdnadsassistent hos oss är du en del av ett professionellt intensivvårdsteam som består av läkare, sjuksköterska, undersköterska och fysioterapeut. Vi möter människor i ett av livets mest kritiska skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete varje dag. Vi arbetar med ständiga förbättringar av patientcentrerad omvårdnad och arbetsmiljö för att vara en arbetsplats att trivas på.
När du börjar hos oss får du en introduktion under 3 veckor som inkluderar bland annat brevidgång och teori.Publiceringsdatum2026-02-04Arbetsuppgifter
Som undersköterska/ omvårdnadsassistent på intensivvårdsavdelningen kommer du att arbeta nära patienter som är svårt sjuka och har ett stort omvårdnadsbehov. Det innebär bland annat ständig övervakning, daglig hygien, andningsvård och mobilisering. I arbetet ingår även vård av postoperativa patienter och att assistera vid olika procedurer.
Arbetstider är dag/kväll och natt.
Då inskolning är tre veckor lång är det önskvärt att du kan arbeta ytterligare minst fyra veckor under tidsperioden.Kvalifikationer
I första hand söker vi dig som har undersköterskeutbildning, men även du som är sjuksköterske- eller läkarstuderande och har tidigare vana från arbete inom vård eller omsorg är välkommen med din ansökan.
Arbetet kräver god förmåga att kommunicera, liksom att samarbeta med kollegor och andra samarbetspartners. För att kunna se till de särskilda behov som våra patienter har är det viktigt att du har en välutvecklad empatisk förmåga och trivs att vara nära patienter och närstående.
Du trivs med ett strukturerat arbetssätt och kan självständigt ta ansvar och på eget initiativ prioritera mellan olika arbetsuppgifter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden så välkommen med din ansökan så snart som möjligt!
Provanställning kan bli aktuellt under inskolningstiden.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Jämtland Härjedalen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande, ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller i pappersformat. Ersättning
