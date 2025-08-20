Intresserad av att flytta till Stockholm? Vi söker Driftledare - Växtodling
2025-08-20
Redo att ta steget norrut? Nu söker vi dig i södra Sverige som vill jobba med växtodling i absolut framkant - nära Stockholm!
Är du verksam inom lantbruk i södra Sverige men sugen på att ta nästa steg? Nu har du chansen att bli en del av en av Sveriges mest moderna och prisbelönta lantbruksgårdar, belägen i Upplands Väsby, strax norr om Stockholm.
Vi söker en självgående och tekniskt kunnig maskinförare/driftledare med erfarenhet av växtodling - särskilt skörd och maskinkörning - som vill bli en del av ett större lantbrukssammanhang med tydligt hållbarhetsfokus och tillgång till den senaste tekniken inom odling och maskinpark.
Det här är en unik möjlighet för dig som vill utvecklas professionellt och samtidigt få tillgång till ett liv nära både naturen och storstadens möjligheter.
• Köra skördetröska och andra lantbruksmaskiner
• Ansvara för att planera och utföra arbeten inom växtodlingen
• Utföra felsökning och enklare reparationer
• Delta i förbättringsarbete och utveckling av odlingsmetoder
• Vara en positiv kraft i teamet och bidra till god arbetsmiljö!
Plats: Upplands Väsby, norr om Stockholm
Arbetstid: Måndag-Fredag kl. 07.00-16.00 (flexibilitet under säsong)
Inflyttning: Vi hjälper till med boende om du flyttar från annan del av landetProfil
• Har erfarenhet av växtodling och maskinkörning, särskilt skördetröska
• Är tekniskt lagd och van att meka och felsöka
• Är självgående, ansvarstagande och kommunikativ
• Har en positiv attityd och trivs med varierade arbetsuppgifter
• Har lantbruksutbildning eller motsvarande praktisk erfarenhet
• Är intresserad av att flytta till Stockholmsområdet och ta del av ett större lantbruksteam
Är du redo för en ny riktning i karriären?
Om du vill utvecklas inom växtodling, arbeta med den senaste tekniken och vara del av en framåtlutad verksamhet med stark sammanhållning - då är det dags att söka!
Skicka in din ansökan redan idag. Urval sker löpande!Om företaget
Hos vår kund kommer du att spela en viktig roll i odlingen av cirka 1200 hektar spannmål och oljeväxter. Ditt huvudfokus ligger på skörd och körning av skördetröska, men året bjuder på varierande arbetsuppgifter inom hela växtodlingskedjan. Du kommer också ha ansvar för enklare reparationer och säkerställa att allt flyter på under säsong.
Du blir en del av ett engagerat team på cirka 50 personer, där samarbete, hållbar utveckling och teknik står i centrum.
Om företaget
Vi är Agroflow - som brinner för den gröna näringen och har som mål att utveckla och driva svenska lantbruk framåt. Vår mission är att hitta och matcha ny kompetens till svenskt lantbruk. Som anställd hos oss är du försäkrad och har lön och semesterersättning enligt kollektivavtal. Att jobba hos oss på AgroFlow innebär att du blir en del av ett team som sätter personlig utveckling i fokus. Som uthyrd djurskötare hos oss har du alltid en närvarande chef som stöttar dig under dina uppdrag. Du har möjlighet att bredda din kunskap och erfarenhet genom att välja olika uppdrag inom olika branscher och bli en vass och eftertraktad medarbetare på marknaden. Läs gärna mer om oss på vår hemsida:www.agroflow.eu
