Intressekoll Erfaren Piercare sökes till Wild Gecko, Hallarna Halmstad

2025-08-17
Wild Gecko Piercing & Smyckesbutik - Hallarna Halmstad söker erfaren piercare!
Vi söker dig som har erfarenhet inom professionell piercing, brinner för service och vill bli en del av vårt team. Hos oss får du arbeta i en kreativ miljö med hög standard på hygien och kundbemötande.
Plats: Wild Gecko, Hallarna Halmstad
Tjänst: Piercare (erfarenhet är meriterande)
Intresserad? Skicka din ansökan till info@wildgecko.se
så hör vi av oss!
Öppen för alla
Sista dag att ansöka är 2025-09-16
Sista dag att ansöka är 2025-09-16
