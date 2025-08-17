Intressekoll Erfaren Piercare sökes till Wild Gecko, Hallarna Halmstad

Careal / Butikssäljarjobb / Helsingborg
2025-08-17


Wild Gecko Piercing & Smyckesbutik - Hallarna Halmstad söker erfaren piercare!
Vi söker dig som har erfarenhet inom professionell piercing, brinner för service och vill bli en del av vårt team. Hos oss får du arbeta i en kreativ miljö med hög standard på hygien och kundbemötande.
Plats: Wild Gecko, Hallarna Halmstad
Tjänst: Piercare (erfarenhet är meriterande)
Intresserad? Skicka din ansökan till info@wildgecko.se så hör vi av oss!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16
E-post: info@wildgecko.se

Arbetsgivare
Careal
Vårfrugatan 1B (visa karta)
254 49  LUND

Arbetsplats
Gecion

Jobbnummer
9461552

