Intresseanmälan: Vikarier till funktionsstöd och äldreomsorg
Alingsås kommun - huvudkonto / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Alingsås Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Alingsås
2025-12-08
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alingsås kommun - huvudkonto i Alingsås
, Trollhättan
eller i hela Sverige
Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
Vi tar emot intresseanmälningar löpande och vårt behov av vikarier kan variera över tid. Utifrån aktuellt behov kallar vi till intervju, vilket innebär att återkoppling kan dröja. Vi uppskattar ditt tålamod och ser fram emot din anmälan.
Är du intresserad av att bli vikarie hos oss är du varmt välkommen att göra en ansökan. Oavsett om du vill arbeta med äldre eller personer med funktionsnedsättning.
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-12-08Arbetsuppgifter
Här nedan kan du läsa om de olika yrkesområdena som du har möjlighet att arbeta inom.
Personlig assistans
Här stödjer du vuxna brukare i deras egna hem eller någon annanstans där brukaren befinner sig och oftast arbetar du ensam. Dessa brukare har varierande funktionsnedsättning som gör att deras behov av stöd varierar. Många har ett stort omvårdnadsbehov.
LSS
Inom LSS-verksamheten arbetar du stödjande och handledande med ett pedagogiskt arbetssätt för att möjliggöra att den enskilde ska kunna leva med hög livskvalité och uppleva delaktighet i samhället. Inom våra verksamheter; gruppboende, serviceboende och kortidsvistelser har vi brukare i varierande åldrar och deras behov skiljer sig även åt, från personer med mildare funktionsnedsättning med behov av pedagogiskt stöd till personer med grav funktionsnedsättning med större omvårdnadsbehov. Inom vissa enheter förekommer personer med utmanande beteende samt psykiska funktionsnedsättningar.
Äldreboende
Här arbetar du med att ge vård och omsorg till äldre på ett av våra äldreboenden. Den enskildes behov styr omfattningen av service och omvårdnad. Du hjälper till vid vardagliga sysslor, aktiviteter, personlig hygien och medicin.
Hemtjänst
Inom hemtjänsten arbetar du i brukarens hem och arbetet sker framförallt självständigt men vissa moment utförs tillsammans med kollegor. Du utgår från din enhet och följer rutiner som beskriver vilka insatser som ska utföras hos brukarna. Du förflyttar dig med cykel eller bil mellan brukarna och arbetstempot kan emellanåt vara högt.
Du kommer att få utföra sjukvårdsuppgifter på delegation från sjuksköterska och du arbetar både självständigt och i team. För att få arbeta i våra verksamheter måste du kunna uppvisa giltigt belastningsregister.KvalifikationerKvalifikationer
• Du har fyllt 18 år
• Goda kunskaper i svenska språket, muntligt och skriftligt
• Goda datakunskaper
• Inom hemtjänsten är körkort ett krav
Meriterande:
• Är utbildad undersköterska eller stödassistent
• Har påbörjat utbildning till undersköterska eller liknande vårdutbildning
• Erfarenhet av aktuell målgrupp
• Några års arbetslivserfarenhet
ÖVRIGT
På www.alingsas.se/jobb
kan du läsa mer om vårt erbjudande till dig.
När du söker arbete via rekryteringsenheten kommer vi att löpande gå igenom ansökningar och kalla de som är aktuella till videointervjuer. Kallelse sker via e-post så håll ett extra öga på din inkorg (och skräpposten) ifall vi vill träffa just dig. För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att läsa igenom mailen ordentligt och skicka in de handlingar vi efterfrågar via e-tjänst under processens gång. Detta innefattar bland annat giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd.
För att underlätta rekryteringsprocessen ber vi dig att skicka efter belastningsregister redan i ansökningsskedet. Du som söker arbete inom äldreboende, hemtjänst, LSS och personlig assistans begär utdraget "kontrollera egna uppgifter". Kuvertet ska uppvisas obrutet under videointervjun. Är du intresserad av att arbeta inom LSS med barn och unga under 18 år finner du specifikt utdrag även för detta på polisens hemsida.
Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Visma Recruit.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C284861". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Alingsås kommun
(org.nr 212000-1553), https://www.alingsas.se/naringsliv-och-arbete/jobb/timavlonad/vikarie-inom-vard-och-omsorg/ Arbetsplats
Alingsås kommun - huvudkonto Kontakt
Rekryteringsenheten rekrytering@alingsas.se Jobbnummer
9633390