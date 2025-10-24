Intresseanmälan Timvikarier till äldreboende, hemtjänst och funktionsstöd
Timrå Kommun / Undersköterskejobb / Timrå Visa alla undersköterskejobb i Timrå
2025-10-24
, Sundsvall
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Timrå Kommun i Timrå
, Sundsvall
, Härnösand
eller i hela Sverige
I Timrå finns blandningen av allt du tycker om att fylla livet med; från äventyrliga aktiviteter till storslagen natur. Det bästa av två världar helt enkelt - där pulsen också får möta lugn och ro. Här finns tid att leva - här är tillvaron okrånglig.
Hos oss har du chansen att göra skillnad, skapa mervärde och utvecklas professionellt samtidigt som du är med på en stor utvecklingsresa för hela regionen. Vi erbjuder dig en arbetsplats med korta beslutsvägar där vi lär oss medan vi arbetar och tar nya vägar när vi behöver.
Vi arbetar för att göra det enklare att leva, växa och mötas med visionen - Timrå en stark kommun i en växande region!Publiceringsdatum2025-10-24Beskrivning
Vi söker dig som vill arbeta som timvikarie inom vård- och omsorgsboende, hemtjänst eller funktionsstöd i Timrå Kommun och kan ersätta ordinarie personal vid frånvaro samt arbeta som extraresurs när det finns behov.
Hemtjänst
I Timrå kommun finns sex hemtjänstgrupper där man arbetar dag, kväll och helg. Det finns även en nattpatrull som utför besök nattetid hos brukare med hemtjänst.
I hemtjänsten hjälper du människor i deras hem. Brukarens behov och beviljade insatser styr vilka arbetsuppgifter du har. Det kan vara allt ifrån personlig omvårdnad, städning, mathållning och matning samt medicinska insatser som t.ex. läkemedelsöverlämnande, såromläggning, insulingivning, katetervård och sondmatning.
Vissa medicinska arbetsuppgifter kräver att du har delegering, vilket du efter godkänt prov får av sjuksköterskan. För att kunna arbeta i hemtjänsten är delegering ett krav. I flera av våra hemtjänstgrupper är även körkort ett krav.
Vård- och omsorgsboende
Våra boenden är bemannade dygnet runt vilket innebär att du som personal kan komma att arbeta dag, kväll, helg och nattetid.
Att arbeta på ett vård- och omsorgsboende är på många sätt likt arbetet i hemtjänsten. Även här arbetar du i brukarens hem och det är brukarens behov som styr dina arbetsuppgifter. De som bor på ett vård- och omsorgsboende har ofta ett större behov av omsorg.
Här lägger du upp arbetet tillsammans med dina kollegor för att säkerställa att alla får den hjälp de behöver samt att alla arbetsuppgifter blir utförda under dagen. Du hjälper brukare med exempelvis personlig omvårdnad som hygien och klädsel, mathållning och matning, städning, medicinska insatser som t.ex. läkemedelsöverlämnande, insulingivning, såromläggning, sondmatning och katetervård. Vissa medicinska arbetsuppgifter kräver att du har delegering, vilket du efter godkänt prov får av sjuksköterskan på enheten.
Du ansvarar också för att tillsammans med dina kollegor planera stora som små aktiviteter för brukarna, i arbetet på ett vård- och omsorgsboende förekommer även arbetsuppgifter kring skötsel av avdelningen.
Funktionsstöd
Inom funktionsstöd är arbetspassen dag, kväll, helg eller dygnspass med sovande jour.
På en grupp- eller servicebostad bor personer med olika sorters funktionsnedsättningar. Dina arbetsuppgifter styrs även här av den enskildes behov och önskemål, det kan vara personlig omvårdnad och hygien, planera och möjliggöra fritidsaktiviteter eller stötta i kontakten med familj eller god man. Arbetet sker i vissa fall tillsammans med kollegor men det förekommer även ensamarbete.
I Timrå kommun har vi även ett fåtal uppdrag inom personlig assistans, där utgår du från brukarens individuella behov och önskemål och följer denne i vardagen. Du kommer att vara en stor del i personens välbefinnande och därför söker vi dig som är trygg, stabil och har ett stort engagemang för att arbeta med människor.Anställningsvillkor
Timanställning
Om du har/haft arbete sedan tidigare kräver vi referenser från en chef/arbetsledare.
Kvalifikationer och Rekryteringsprocess
I första hand söker vi dig som har skyddad yrkestitel som undersköterska eller har arbetat inom vården tidigare. Utöver det ska du vara ansvarstagande, ha ett fint bemötande, vara flexibel, lyhörd och ha lätt för att samarbeta. Du behöver även ha en vilja att med ditt arbete göra dagen så bra som möjligt för brukarna som verksamheten är till för.
Goda kunskaper i svenska språket är ett krav eftersom det är nödvändigt med god muntlig kommunikation med brukare och kollegor samt att kunna förstå muntliga och skriftliga instruktioner. Utöver detta behöver all personal kunna utföra skriftlig dokumentation i vårt journalsystem.
Du skall ha tillstånd att arbeta i Sverige.
Om du går vidare i rekryteringsprocessen så blir du kontaktad av oss för att få och lämna mer information. Går du därefter vidare till en intervju så behöver du komma förberedd med följande handlingar:
- Vi gör kontroll av medborgarskap. Du behöver därför ta med ett pass eller ett nationellt ID-kort. Om du inte har det drar vi ut ett personbevis via Skatteverket vid intervjutillfället, för att det ska vara möjligt behöver du ha e-legitimation. Personbeviset kontrolleras mot en svensk giltig ID-handling.
- Om du inte är medborgare i Sverige eller annat land i EU/EES eller Schweiz behöver du visa upp att du har uppehålls- och arbetstillstånd. Du behöver även ha svensk giltig ID-handling. Om du har ett kontroll- eller beteckningsnummer från Migrationsverket ska du även ta med det.
- Du behöver uppvisa körkort om du ska arbeta i en hemtjänstgrupp där man kör bil.
- Ta med betyg och examensbevis. Om du är utbildad undersköterska så vill vi se bevis om skyddad yrkestitel.
- För att en anställning ska vara möjlig behöver du uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Du beställer det via polisens hemsida, vi accepterar endast det som heter "kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret" och när du kommer till oss skall kuvertet vara oöppnat.
För att underlätta och snabba på processen vid en eventuell anställning kan du gärna beställa ett redan nu, skicka efter det via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Timrå kommun tillämpar rökfri arbetstid. Ersättning
enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/177". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Timrå kommun
(org.nr 212000-2395) Arbetsplats
Socialförvaltningen, Timvikarier Kontakt
Bemanningsenheten 060163367 Jobbnummer
9572118