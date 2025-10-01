Intresseanmälan timvikarier och sommarvikarier till kommunens verksamheter
I Bräcke kommun i Jämtland är du alltid nära äventyr och smultronställen. Gnistrande vinterdagar på skidor såväl som heta sommardagar i båten är vardag för oss som bor här. I Bräcke kommun finns trygga skolor, personlig äldrevård och en mängd små och medelstora företag med idéer och kunskap som skapar värden lokalt och globalt. Goda kommunikationer i stråket mellan Sundsvall och Östersund och en fibertäckning på över 90 procent gör det enkelt att bo, jobba och resa i vår kommun. Här finns en vilja att utvecklas och samtidigt en självklar mentalitet att värna om naturen, kulturen och människorna som bor här. Välkommen till Bräcke kommun - lite närmare!Publiceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
Att arbeta i vår bemanningspool innebär att du med kort varsel får arbeta allt från några timmar till en längre period. Våra vikarier är en mycket värdefull tillgång för oss som täcker upp vid ordinarie personals frånvaro.
För att trivas som vikarie är det viktigt att du är flexibel och ansvarstagande. Du har en positiv inställning samt ett genuint intresse för människor. Oavsett vilket område du arbetar inom så förväntas du agera som en god företrädare för kommunen.
Vi söker vikarier till våra verksamheter i Bräcke, Gällö och Kälarne, främst inom:
• Vård och omsorg (undersköterskor, sjuksköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter)
• Skol och barnomsorg (förskollärare, fritidspedagoger, fritidsledare)
• Skolkök (kockar, köks- och måltidspersonal)
• Lokalvård (städare)
Ansökningarna kommer att behandlas löpande.
Varmt välkommen med din intresseanmälan!
Upplysningar lämnas av Bemanningsenheten på telefon
0693-16346 eller 0693-16366Kvalifikationer
• Har du relevant utbildning för exempelvis vård och omsorg, förskollärare, fritidspedagog, lärare är det meriterande.
• Tidigare erfarenhet av arbete inom liknande verksamheter är meriterande.
• För arbete inom hemtjänst och nattpatrull krävs B-körkort
• Goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift
• För arbete inom skol och barnomsorg krävs ett utdrag ur belastningsregistret
För att trivas som vikarie är det viktigt att du är flexibel och ansvarstagande. Du har en positiv inställning samt ett genuint intresse för människor. Du har lätt för att sätta sig in i andras situation, lyssnar, förstår och visar hänsyn. Du tar aktivt initiativ i sociala sammanhang, kliver fram och har lätt för att skapa nya relationer. Du är säker i osäkra sammanhang, står upp för egna åsikter, har mod att säga ifrån och förmåga att skilja på sak och person.
Oavsett vilket område du arbetar inom så förväntas du agera som en god företrädare för kommunen.
ÖVRIGT
Vi ser gärna att du bifogar CV och personligt brev och berättar lite om dig själv.
Vi kommer arbeta löpande med urval och intervjuer.
