Intresseanmälan timvikarie kock och köksbiträde till Bemanningsenheten
Falkenbergs kommun, Bemanningsenheten / Kockjobb / Falkenberg Visa alla kockjobb i Falkenberg
2026-03-01
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Falkenbergs kommun, Bemanningsenheten i Falkenberg
Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
Du kan när som helst skicka en intresseanmälan till oss på Bemanningsenheten även då vi inte annonserar några specifika tjänster. En intresseanmälan är inte samma som att ansöka om en viss utannonserad anställning så vänligen håll utkik över våra lediga tjänster. I mån av behov kommer vi att ta kontakt för intervju, vi kallar om vi ser att din profil motsvarar ett efterfrågat behov hos oss.Publiceringsdatum2026-03-01Arbetsuppgifter
Jobbet innebär variation och utmaningar. Du jobbar med olika människor från dag till dag på olika enheter inom Måltid Falkenbergs enheter. Ditt jobb kan vara inom storkök med 10 medarbetare och 1100 portioner och på mindre eller ensam kök med ett tiotal portioner.
Vi söker kock och köksbiträde som ersätter ordinarie personal när de är frånvarande. Arbetet innebär varierande arbetstider, båda vardag och helg, under dagtid.Kvalifikationer
Har du restaurangutbildning på gymnasienivå eller liknande samt erfarenhet. Du är intresserad av att laga mat, är engagerad och ansvarsfull. Som person är du flexibel och leverera bra kvalitet i ett högt tempo. Vi söker dig som har en stark servicekänsla och du kan ta initiativ om något oförutsett inträffar. Du är strukturerad och självgående.
Dina arbetsuppgifter och din arbetsplats är varierande och du behöver därför vara öppen för att arbeta på olika platser.
Du som söker som kock behöver ha lämplig utbildning inom yrket eller erfarenhet som bedöms likvärdig.
Om du söker som köksbiträdeär det bra om du har utbildning inom måltid, restaurang eller annan utbildning som bedöms likvärdig.
Har du körkort och tillgång till bil är det meriterande.
Du ska kunna arbeta självständigt och ha goda kunskaper om livsmedel, egenkontroll och specialkost.
Din förmåga att förstå och använda svenska språket, både muntligt och skriftligt är mycket god.
Inom våra verksamheter i skola och förskola gäller lagen om registerkontroll (SFS 2000:873). https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Falkenbergs kommun använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din intresseanmälan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Inom våra verksamheter gäller lagen om registerkontroll (SFS 2000:873) och som del av rekryteringsprocessen utförs bakgrundskontroller.
Ytterligare information ges i samband med eventuellt anställningserbjudande.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C308869 - 2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Falkenbergs kommun
(org.nr 212000-1231) Arbetsplats
Falkenbergs kommun, Bemanningsenheten Kontakt
Bemanningsenheten bemanningtimvikarier@falkenberg.se Jobbnummer
9769520