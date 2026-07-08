Intresseanmälan timvikariat Äldreboende och Hemtjänst
Timrå Kommun / Undersköterskejobb / Timrå Visa alla undersköterskejobb i Timrå
2026-07-08
, Sundsvall
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Timrå Kommun i Timrå
, Sundsvall
, Härnösand
eller i hela Sverige
I Timrå finns blandningen av allt du tycker om att fylla livet med; från äventyrliga aktiviteter till storslagen natur. Det bästa av två världar helt enkelt – där pulsen också får möta lugn och ro. Här finns tid att leva – här är tillvaron okrånglig.Hos oss har du chansen att göra skillnad, skapa mervärde och utvecklas professionellt samtidigt som du är med på en stor utvecklingsresa för hela regionen. Vi erbjuder dig en arbetsplats med korta beslutsvägar där vi lär oss medan vi arbetar och tar nya vägar när vi behöver.Vi arbetar för att göra det enklare att leva, växa och mötas med visionen - Timrå en stark kommun i en växande region!Läs gärna mer på timra.se
Timrå kommun söker dig som vill arbeta som timvikarie inom äldreboende eller hemtjänst. Vi söker dig som som vill vara "vid behovs"-vikarie men med möjlighet att arbeta varje vecka.
Verksamhetsområdet äldreomsorg består av fyra äldreboende, sex hemtjänstgrupper och en nattpatrull hemtjänst. I Timrå kommuns äldreomsorg har vi ett nära teamarbeta med professionerna som finns runt brukaren.
Inom alla våra verksamheter består dina arbetsuppgifter bland annat av:
Omvårdnad kan innehålla arbetsuppgifter som:
Hygien och stöttning vid toalettbesök
Klädsel
Städ och tvätt
Mathållning/matning
Delegerade arbetsuppgifter du kan komma att utföra:
Läkemedelsöverlämnande
Insulingivning
Sondmatning
Sårvård
Katetervård
Hemtjänst
I Timrå kommuns hemtjänstgrupper arbetar man dag, kväll och helg. Det finns även en nattpatrull som utför besök nattetid hos brukare med hemtjänst.
I arbetet hjälper du människor i deras hem. Brukarens behov och beviljade insatser styr vilka arbetsuppgifter du har.
För att kunna arbeta i hemtjänsten är delegering för läkemedelsöverlämnande ett krav. I flera av våra hemtjänstgrupper är även körkort ett krav.
Vård- och omsorgsboende (äldreboende)
Våra äldreboenden är bemannade dygnet runt vilket innebär att du som personal kan komma att arbeta dag, kväll, helg eller nattetid.
Att arbeta på ett vård- och omsorgsboende är på många sätt likt arbetet i hemtjänsten men brukarna du möter här har ofta ett större behov av vård och omsorg än de du möter i hemtjänsten. Du arbetar även här i brukarens hem och det är dennes behov som styr dina arbetsuppgifter.
För att arbeta på äldreboende förutsätter vi att du kan få delegering för läkemedelsöverlämnande.Publiceringsdatum2026-07-08Anställningsvillkor
Timanställning
Kvalifikationer och Rekryteringsprocess
Vi söker dig som är ansvarstagande, lyhörd, har ett fint bemötande och har lätt att samarbeta. Du behöver även ha en vilja att med ditt arbete göra dagen så bra som möjligt för brukarna som verksamheten är till för.
Utbildning inom vårdyrke och/eller tidigare erfarenhet från arbete inom vård och omsorg är meriterande.
För arbete i vissa hemtjänstgrupper är körkort ett krav.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Goda kunskaper i svenska språket är ett krav eftersom arbetet kräver muntlig och skriftlig rapportering i vårt journalsystem samt kommunikation med brukare och kollegorna i teamet. Vi använder oss av språktest i samband med rekrytering.
För referenstagning behöver du uppge en tidigare chef eller arbetsledare som du har/haft.
Om du går vidare i rekryteringsprocessen så blir du kontaktad av oss för att få och lämna mer information. Går du därefter vidare till en intervju så behöver du komma förberedd med följande handlingar:
Vi gör kontroll av medborgarskap och ID. Om du inte är medborgare i Sverige eller annat land i EU/EES eller Schweiz behöver du visa upp att du har uppehålls- och arbetstillstånd. Du behöver även ha svensk giltig ID-handling.
Ta med betyg och examensbevis. Om du är utbildad undersköterska så vill vi se bevis om skyddad yrkestitel.
För att en anställning ska vara möjlig behöver du uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Beställ via polisens hemsida, Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning. Om ditt utdrag är utan anmärkning så får du det till Kivra. Om du har någon anmärkning i registret så kommer du att få det i ett kuvert som ska lämnas oöppnat till oss. Utdrag från belastningsregistret får inte vara äldre än två månader. Se länk nedan för att beställa utdraget.
För att bli aktuell för tjänsten kan du i samband med intervju eller inför anställning behöva:
uppvisa giltig ID-handling
vid behov styrka utbildning med betyg eller examensbevis
kunna visa att du har rätt att arbeta i Sverige genom giltigt arbetstillstånd
vid behov uppvisa giltigt körkort
vid behov uppvisa giltig yrkeslegitimation
Vid en eventuell anställning behöver du även uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Utdraget beställs via polisens hemsida och det är endast utdraget Utdrag för arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning som accepteras. För att underlätta och snabba på rekryteringsprocessen får du gärna beställa utdraget redan nu via denna https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Timrå Kommun
(org.nr 212000-2395), https://www.timra.se/
861 82 TIMRÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Timrå Kommun Jobbnummer
9996083