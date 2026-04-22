Intresseanmälan till tjänster inom lager och logistik-Örebro
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-04-22Om tjänsten
Vi söker nu engagerade och pålitliga medarbetare till uppdrag inom lager och terminal i Örebro. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på uppdrag, men innefattar främst:
Orderplock
Truckkörning
Arbete i autostore-system
In- och utleveranser
Övrigt förekommande lagerarbete
Arbetet sker i ett högt tempo där noggrannhet och samarbete är viktigt.
Omfattning
Vi erbjuder både heltid- och deltidsuppdrag:
Heltid: För dig som vill arbeta heltid, dagtid, kvällsskift eller natt.
Deltid: För dig som har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% (t.ex. studier, annat arbete eller egen verksamhet) och vill arbeta extra vid behov.Kvalifikationer
Du har en annan sysselsättning på minst 50% (gäller deltidsansökningar)
Du behärskar svenska i tal och skrift
Du är noggrann, ansvarstagande och har god arbetsmoral
Du trivs med fysiskt arbete
Meriterande:
Truckkort (A, B, eller D)
Erfarenhet av lagerarbete, orderplock eller autostore
Körkort och tillgång till bilDina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid din inställning. För att trivas i rollen ser vi att du:
Är flexibel och kan arbeta varierande tider
Har god samarbetsförmåga
Är driven och tar egna initiativ
Trivs i ett högt arbetstempoSå ansöker du
Urval sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag. Om din profil matchar någon av våra tjänster kommer vi att kontakta dig.
OM JOB&TALENT
Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen i grunden. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare - snabbt, transparent och tillgängligt för alla. Vårt mål är att stärka människorna som får världen att fungera, och med vår moderna plattform skapar vi framtidens arbetsmarknad. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över - inom allt från logistik, butik, transport och tjänstemän. Med starka investerare som Atomico, Goldman Sachs, Kinnevik, BlackRock och SoftBank i ryggen växer vi snabbt. Och vi har bara börjat. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-26
Arbetsgivare Jobandtalent Sweden AB
(org.nr 559104-6148), https://jobb.jobandtalent.com
703 61 ÖREBRO
