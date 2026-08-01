Intresseanmälan till timvikariat och vikariat inom vård och omsorg
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen / Undersköterskejobb / Växjö Visa alla undersköterskejobb i Växjö
2026-08-01
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Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Jobba för en bra dag. Varje dag.
20 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-01Arbetsuppgifter
Nu finns det möjlighet att anmäla ditt intresse till timvikariat och vikariat hos oss inom vård och omsorg!
Vi söker dig som vill arbeta med människor och är intresserad av ett viktigt, omväxlande och roligt jobb. Ett jobb hos oss innebär att du möter personer som är i behov av din hjälp, ditt stöd och ditt engagemang.
Du kan arbeta på boende för äldre människor, i hemtjänst där du tar hand om omsorgstagare i deras hem eller med personer med olika former av funktionsvariationer.
De verksamheter inom Omsorgsförvaltningen som är aktuella för intresseanmälan är:
• Äldreomsorg: Särskilt boende eller Hemtjänst.
• Omsorg funktionsnedsättning som innefattar korttidsverksamheter barn och vuxna, daglig verksamhet, gruppbostad, personlig assistans, servicebostad och boendestöd.
Vi vänder oss till dig som är intresserad av timanställning eller vikariat. Vi har vikariat som är allt ifrån några timmar upp till sex månader. Våra verksamheter pågår dygnet runt, varje dag i veckan så du kan få arbeta dag, kväll, helg eller natt.Kvalifikationer
Är du intresserad av att arbeta med människor är du välkommen att söka. Vi lägger stort fokus på personlig lämplighet. Det är önskvärt om du har en avslutad eller en pågående utbildning inom vård och omsorg. Vi är också intresserade av dig som studerar pedagogik eller beteendevetenskap på högskolenivå.
Du som person behöver vara engagerad, ansvarstagande och möta människor utifrån deras förutsättningar. Du behöver vara bra på att samarbeta men också ha en förmåga att arbeta självständigt.
För att bli aktuell för anställning behöver du uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister för kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret/enskild person (442.3) enligt 9 § 1 st. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Observera att det tar cirka två veckor att få utdragen så beställ i god tid. Du lämnar registerutdraget till rekryterande chef i obrutet kuvert.
Vi vill också uppmärksamma dig på att detta är en intresseanmälan, vilket innebär att det kan dröja innan du får återkoppling.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av ålder, kön och utländsk bakgrund.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Du söker tjänsten genom länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
CV- och annonsförsäljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OMS 403/26". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662)
Box 1222 (visa karta
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351 12 VÄXJÖ Arbetsplats
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen Kontakt
Bemanningsenheten Äldreomsorg +46470796823 Jobbnummer
10017723