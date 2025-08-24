Intresseanmälan till timvikariat och vikariat hos Unika Omsorg
2025-08-24
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
, Örkelljunga
, Ulricehamn
, Borås
, Eslöv
Om Unika Omsorg
Vi har verksamheter i både Växjö och Hovmantorp där vi nu söker timvikarier inför hösten och våren. Arbetet på en gruppbostad innebär att du arbetar med vuxna med olika funktionsvariationer enligt Lagen om stöd och service (LSS) och Socialtjänstlagen (SOL).
Vi kan erbjuda vikariat som sträcker sig från enstaka pass till längre uppdrag på flera månader.
Om rollen
Som stödassistent kommer du att arbeta med att ge individuellt anpassat stöd till personer med funktionsvariationer, med målet att främja deras självständighet och välbefinnande i vardagen. Du kommer att stödja brukarna i deras dagliga rutiner och aktiviteter, utifrån deras behov och förmågor, och alltid ha deras personliga genomförandeplan som utgångspunkt.
Vi arbetar med ett salutogent och pedagogiskt förhållningssätt, där vi utgår från varje individs unika styrkor och resurser. Målet är att brukarna ska uppnå så stor självständighet som möjligt och kunna leva ett meningsfullt liv med hög livskvalitet. Som stödassistent arbetar du utifrån tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande för att skapa trygghet och förutsägbarhet i brukarnas vardag. Samtidigt har vi ett starkt fokus på att arbeta professionellt och effektivt inom verksamhetens resurser och budget.
Kvalifikationer Mycket god förmåga i svenska i tal såväl som skrift.
God datorvana, erfarenhet av dokumentation.
Erfarenhet av arbete inom LSS
Erfarenhet av psykiatri och lågaffektivt bemötande
Respektfullt förhållningssätt
Påbörjad eller avslutad gymnasial utbildning som tex barn-och fritidsprogram, vård-och omsorgsprogram, eller eftergymnasial utbildning tex stödpedagog, socialpedagog eller högskoleutbildning inom relevant område.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Timvikariat Tjänstgöringsgrad: Deltid Arbetstid: dag-, kvälls-, natt- och helgarbete Tillträde: Enligt överenskommelse Kollektivavtal: Vi är kollektivavtalsbundna till Vårdföretagarna/Kommunal, Bransch E.
Vad kan vi erbjuda dig?Attendo/Unika är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner.
Om rekryteringsprocessenFöre eventuell anställning ska digitalt utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Attendo/UnikaUnika är en del av Attendo, som är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom LSS. Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Välkommen med din ansökan!Tillsammans för en meningsfull vardag!Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Anette Malm, mbl: 0709 - 959571, mail: anette.malm@unika.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Unika LSS Omsorg Sverige AB
(org.nr 556664-4257), http://www.unika.se Arbetsplats
Unika Kontakt
Anette Malm anette.malm@unika.se Jobbnummer
9472824