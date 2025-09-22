Intresseanmälan till kommande uppdrag i Smedjebacken/Ludvika
2025-09-22
Vi söker nu personliga assistenter till kommande uppdrag i Smedjebacken/Ludvika!
Våra kunder letar positiva assistenter som är kommunikativa, kreativa och engagerade i sitt yrke och som vill vara med i våra team.
Du förstår vikten av ditt arbete och din arbetsplats är där kunden befinner sig. Arbetet varierar i arbetsuppgifter utifrån kundens behov. Det kan vara allt från vardagssysslor till att åka på utflykter, träning, resor eller olika aktiviteter. Tillsammans skapar vi möjligheter!
Omfattning på tjänsterna varierar och passen är förlagda till dygn, dag, kväll, natt och helg. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet. Som personlig assistent gör du en skillnad i en annan människas liv, det är stort!
Krav för tjänst:
Körkort Ej pälsdjursallergi
Vi tillämpar bakgrundskontroll på samtliga som går vidare i rekryteringen.
Vilka är vi?
Vi ingår i Hedera Assistans - en trygg, väletablerad och professionell aktör inom personlig assistans med hjärtat på rätt ställe.
Vi har ett av världens viktigaste jobb - att stötta de som behöver samhällets stöd allra mest! Och det är vi stolta över. Idag finns vi på ett flertal ställen i Sverige, men vår vision är att fortsätta växa i landet och stötta ännu fler till en berikande vardag. Inom Hedera Assistans finns Libra Assistans, Assistanspoolen och Livsanda Assistans. Här arbetar enastående människor med olika bakgrunder som förenas med energi och glädje för att förmedla livskvalitet. Tillsammans har vi en och samma ledstjärna - att handling, tanke och ord alltid ska överensstämma. Vår verksamhet är uppbyggd på en trygg och stabil värdegrund. Alla ska få möjlighet till självbestämmande, ett innehållsrikt liv med trygghet och ett gott mående. Att vi dagligen bidrar och skapar en meningsfull vardag för dessa människor gör oss både stolta och lyckligt lottade. Genom en genuin passion och med ett hjärta för såväl kunder som medarbetare bildar vi en välmående verksamhet som fortsätter att blomstra. Det är kärnan i organisation och vårt arbete.
Vi hoppas att just du vill bli vår nästa personliga assistent. Ansök redan idag, så hörs vi! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Libra Assistans AB
(org.nr 556694-1554), https://www.hederaassistans.se Arbetsplats
Hedera Assistans Jobbnummer
9519518