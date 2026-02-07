Intresseanmälan till Hemrex i Skurup med omnejd
2026-02-07
Hemrex erbjuder sina kunder en enklare vardag. Det gör vi med tjänster inom städning, fönsterputs, trädgårdsarbete, vardagsomsorg, flytthjälp och enklare renoverings- och hantverksuppdrag.
Denna möjlighet att visa intresse för att jobba på Hemrex gäller för uppdrag runt om Skurup
Vi söker dig som
• Gärna har erfarenhet, dock inget krav
• Har rätt attityd och inställning till jobbet
• Är bekväm att arbeta med olika kunder
• Kan arbeta självständigt och trivs med att ta ansvar
• Förstår värdet i att ge god service och gärna gör det lilla extra
• Tycker om variation i arbetet
• Har B-körkort
Hemrex erbjuder
En arbetsplats där medarbetaren är prioriterad och har marknadens bästa avtal. Vi ser till att du som jobbar hos oss får en bra introduktion och utbildning innan du ska ut och möta kund. Dina arbetsuppgifter är omväxlande och du får möta en stor variation av människor, både i kunder och kollegor. För Hemrex är det viktigt att man som medarbetare trivs, känner sig trygg och tycker att det är kul att gå till jobbet.
Vi har kollektivavtal och friskvårdsbidrag, vi ser till att du har bra utrustning och kläder som är anpassade efter det du ska göra. När du kör i jobbet med egen bil har du körersättning.
Hemrex erbjuder timanställning med möjlighet till fast anställning.
Vi vill att du som jobbar hos oss på Hemrex känner en stolthet i det du gör och alltid känner dig som en hemrexare!
Välkommen med din ansökan Vi som jobbar hos Hemrex är ett ganska stort team där vi alla är kunniga inom olika serviceområden. Vi tycker alltid det är spännande att välkomna nya hemrexare och eftersom du hittat hit blir vi såklart nyfikna på dig och vill gärna veta vilken roll du skulle kunna ha hos oss. Berätta lite om dig själv och dina yrkeskunskaper, varför du är intresserad av att jobba hos oss och vilket tjänsteområde som skulle passar dig allra bäst. Registrera dig, fyll i din intresseanmälan och skicka din ansökan idag.
Urval och intervjuer sker löpande men vårt behov av personal inom olika områden varierar över olika perioder vilket innebär att om du inte hört något från oss inom 3 månader är det inte för att dina kompetenser inte är intressanta för oss, utan kan vara att vi inte behöver personal just då och nu. Ersättning
Enligt kollektivavtal Friskvårdsbidrag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hemrex AB
(org.nr 556840-1292) Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryteringsansvarig Hemrex 020-721721 Jobbnummer
9729386