Intresseanmälan: Röstmottagare i Munkfors på valdagen

Munkfors kommun / Administratörsjobb / Munkfors
2026-04-30


Är du ung och vill få värdefull arbetslivserfarenhet? Eller vill du bidra till något som är viktigt för samhället? Vill du veta mer om hur ett val går till? Då kan detta uppdrag vara för dig!
Under valdagen behöver vi röstmottagare som hjälper till att genomföra valet på ett korrekt, tryggt och säkert sätt. Ett meningsfullt och viktigt uppdrag som bidrar till demokratin.

Beskrivning
Som röstmottagare hjälper du till i vallokalen med att ta emot röster, ge information till väljare och se till att ordningen fungerar. Du bidrar också till att valet genomförs på ett rättssäkert sätt och får samtidigt kunskap om hela valprocessen.
Du arbetar från cirka kl. 07.00 till dess att rösträkningen är avslutad. Vallokalerna är öppna kl. 08.00-20.00. Efter stängning bjuder valnämnden på mat innan rösträkningen startar.
Efter avslutad dag räknas rösterna och resultatet transporteras vidare till valnämnden.

Kvalifikationer
Du ska ha fyllt 18 år senast på valdagen
Du ska kunna svenska i tal och skrift (andra språk är meriterande)
Du är noggrann, serviceinriktad, respektfull och kan samarbeta
Du är opartisk och följer givna instruktioner
Du som kandiderar i valet, eller är närstående till kandidat, bör inte hantera röster i aktuellt val
Obligatorisk utbildning genomförs innan tjänstgöring

Ersättning
Du får arvode för din insats som röstmottagare. Ersättningen betalas ut efter genomfört uppdrag.
Anmäl ditt intresse som röstmottagare via vårt rekryteringssystem Varbi. I samband med ansökan besvarar du några urvalsfrågor istället för att skicka CV.
Anmälningarna hanteras löpande, så skicka in din intresseanmälan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Arbetsgivare
Munkfors kommun (org.nr 212000-1801), https://www.munkfors.se/
Smedsgatan 16 (visa karta)
684 30  MUNKFORS

Arbetsplats
Kommunledningskontor

Kontakt
Kommunsekreterare
Josefine Myrén
josefine.myren@munkfors.se
0563-541053

Jobbnummer
9886655

